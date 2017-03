7 maart: PSV'er Alex van schlemiel naar held tegen Arsenal

Die blik in zijn ogen. Hard, streng. Wie er rechtstreeks in keek, zou misschien zeggen dat het woord meedogenloos er het best bij past. Hij was een beul, een sloper. Niet echt een hardloper, maar dat had Alex Rodrigo Dias Da Costa ook niet nodig. De Tank was vaak belangrijk voor PSV, zo ook precies tien jaar geleden, toen hij dé man was om wie alles draaide.



PSV staat er die avond in Londen niet best op. Oh ja, er was die 1-0 zege in de heenwedstrijd van de achtste finale. Dat was het positieve. Dan de tegenvallers. De defensie is zwaar gehavend. Eduardo Alcides is niet speelgerechtigd in de Champions League. Manuel da Costa is ziek en Jan Kromkamp en Michael Reiziger zijn geblesseerd. Csaba Féher mocht opdraven, de Chinees Xiang Sun kreeg zijn kans als linksback.



Het is vooral aan Alex en diens landgenoot Heurelho Gomes, de keeper, te danken dat Arsenal voor rust niet weet te scoren. De Brazilianen slagen er telkens in de spelers van de Engelsen in toom te houden. Toch kán het haast niet goed gaan, omdat de Eindhovenaren aanvallend geen vuist kunnen maken. Dan, het is bijna de zestigste minuut, is het uitgerekend Alex die scoort. In eigen doel, welteverstaan. Erg bijzonder, want 14 september 2004 had De Tank óók al tegen Arsenal een eigen doelpunt gemaakt. Toen werd het 1-0.



In 2007 zou bij die stand verlenging volgen. PSV had immers het heenduel óók met 1-0 gewonnen. Toch werd het gelijk en wel zeven minuten voor tijd. Alex zelf toornde hoog boven iedereen uit en kopte de bal kiezelhard achter Arsenal-goalie Jens Lehmann. PSV vloog uiteindelijk een ronde later uit de Champions League. Liverpool was in de kwartfinale te sterk: 0-3 en 1-0.





2007 (March 7) Arsenal (England) 1-PSV... door sp1873