'Chelsea wil Alexis Sánchez ophalen bij Arsenal'

Volgens het Engelse medium hebben the Blues hun pijlen gericht op de Chileen. Die maakt zichzelf op dit moment niet populair bij Arsenal. Hij zou vorige week op de training vertrokken zijn. Daarom moest hij afgelopen weekend tegen Liverpool ook plaatsnemen op de bank. De naam van Manchester City werd overigens ook al gekoppeld aan Sánchez.



De 28-jarige speler heeft een contract tot en met 2018 bij the Gunners. Hij zou best willen verlegen, maar dan wel een vrij hoog salaris van naar verluidt meer dan 350.000 euro per week op willen strijken.