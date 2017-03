Video: Arsenal-fans lopen protestmars: "Wenger out!"

Voorafgaand aan de wedstrijd in Londen verzamelden supporters bij het oude stadion Highbury. Ze liepen een protestmars, terwijl ze zongen: "Wenger out, we want our Arsenal back!" the Gunners verloren de heenwedstrijd met 5-1 van Bayern München. In de competitie staat het team vijfde, in de FA Cup is de ploeg nog wel actief. Het gerucht gaat in Engeland dat de oefenmeester zelf al heeft gezegd dat hij afscheid gaat nemen.

#WengerOut I'm not taking this anymore!! WENGER HAS TO LEAVE pic.twitter.com/8s6sTj2iEF — fin (@pIaymaking) 7 maart 2017