Voor het 'Wonder van Camp Nou' moet Barça geschiedenis schrijven

Het wonder van Camp Nou. Woensdagavond zal blijken of over die term de komende twintig jaar nog wordt gesproken of dat de 4-0 achterstand die FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain opliep, onoverbrugbaar bleek. Mochten de Catalanen het nog rechttrekken en zich plaatsen voor de kwartfinales, dan moeten ze in alle opzichten geschiedenis schrijven.

Nooit eerder werd in de knock-outfase van de Champions League namelijk een achterstand van vier doelpunten goedgemaakt. Een achterstand van drie doelpunten is het grootste verschil dat is goedgemaakt, wél door een Spaanse ploeg. Deportivo La Coruña plaatste zich in 2003/04 ondanks een 4-1 nederlaag in de eerste wedstrijd alsnog voor de halve finale.

Het grootste verschil dat FC Barcelona ooit goedmaakte in de knock-outfase van de Champions League was een achterstand van twee doelpunten. Dat lukte zelfs tweemaal: in 1999/00 tegen Chelsea en in 2012/13 tegen AC Milan. Overigens lukte het PSG ook ooit een keer om een achterstand van twee goals nog goed te maken. Sowieso zijn er de laatste jaren opvallend vaker comebacks dan de seizoenen daarvoor:

Andere ploegen die ooit een verschil van twee goals goedmaakte in de knock-outfase:

Maar vier goals verschil nooit. Er moet dus geschiedenis worden geschreven door de Catalanen. Hoop is er echter wel degelijk voor FC Barcelona. Zo maakten Lionel Messi en co de woensdagavond benodigde vijf doelpunten zelfs ooit in één helft in de Champions League. Tegen Celtic scoorde Barça vorig seizoen liefst zevenmaal in de Champions League, waarvan vijf voor de pauze. Al was dat in de groepsfase.

In de knock-outfase is de dikste zege van de Catalanen op Bayer Leverkusen. In de achtste finale werd het 7-1 in Camp Nou. Messi was destijds de eerste speler die vijf doelpunten maakte in een Champions League-duel. Over twee duels won Barça overigens met 10-2. Mocht het tegen PSG niet lukken om de achterstand om te buigen, is het voor de eerste keer in tien (!) seizoenen dat ze de kwartfinale niet halen.

Individuele records

Mocht Barcelona woensdagavond inderdaad worden uitgeschakeld in de Champions League, dan heeft dat heel wat negatieve gevolgen voor de individuele records van de Barça-spelers in het miljoenenbal allertijden. Hieronder een aantal op een rijtje.

Allereerst is het ongunstig voor Messi. De Argentijn is met Cristiano Ronaldo verstrikt in de spannende strijd om de topscorer allertijden van de Champions League te worden. Ronaldo heeft een voorsprong van twee goals op Messi, maar bij uitschakeling kan de Portugees makkelijk verder uitlopen.

Hetzelfde geldt voor het record 'meeste doelpunten in één CL-seizoen'. Messi was op weg om het record flink te verbreken, mits Barça de finale zou halen. Als hij zijn gemiddelde aantal goals van de poulefase zou voorzetten, kwam hij uit op 21,67 (!) doelpunten. Dat zou vér boven het record van CR7 (17) zijn. Na de blamage van Barça in Parijs ligt het moyenne van Messi iets lager, maar zou hij het record nog steeds halen, mits Barça de finale haalt. Dan eindigt hij op 18,57 goals.

Iniesta

Ook voor Iniesta kan het nog nadelige gevolgen hebben. El Blanquito kan nog richting de top vijf van de mannen met de meest gespeelde Champions League-duels aller tijden gaan. Dan moet Barça echter wel de volgende ronde halen. Zeker als je bedenkt dat Iniesta waarschijnlijk geen jaren meer zal voetballen. Als Barça wordt uitgeschakeld, kan ploeggenoot Messi bovendien (tijdelijk) worden achterhaal door Philipp Lahm van Bayern München. Al zal dat zeer waarschijnlijk niet van blijvende aard zijn.

Voor FC Barcelona als club, de spelers individueel en voor alle fans zou het gunstig zijn als het 'Wonder van Camp Nou' gaat plaatsvinden. Praten we over twintig jaar nog over deze wedstrijd óf vieren ze in Parijs woensdagavond een groot feest?