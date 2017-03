Davids hoopt op bizarre comeback van FC Barcelona tegen PSG

FC Barcelona staat voor een bijna onmogelijke opgave om woensdagavond in eigen huis de kwartfinale te bereiken. In Parijs verloor de ploeg van Luis Enrique met 4-0 van Paris Saint-Germain . Hoewel uitschakeling daardoor meer dan dreigt, houdt oud-speler Edgar Davids hoop op een goed resultaat.

De man die namens FC Barcelona nooit in de Champions League acteerde, wel speelde hij voor Ajax (18), AC Milan (4), Juventus (48), Internazionale (4) in het miljoenenbal, vond het vervelend om de Blaugranas te zien schutteren tijdens de heenwedstrijd. "Ik houd van Barcelona, dan is het pijnlijk om te zien dat ze verliezen. Maar nu is het aan Barça om te reageren. Het gaat er niet meer om dat ze de eerste wedstrijd hebben verloren, maar het gaat er om dat je weer snel boven komt drijven", vertelt Davids op de officiële kanalen van de Catalaanse grootmacht.

Terugkomen van de nederlaag. Het lijkt een bijna onmogelijke opgave, want nooit eerder maakte een club een achterstand van vier doelpunten goed in de knock-outfase van de Champions League. Toch houdt Davids hoop. "Natuurlijk is de kans klein. Maar als één ploeg het kan, dan is het Barcelona. Het gaat moeilijk worden, maar ik hoop dat ze aan het einde van het seizoen deze prijs kunnen vieren. Je weet het nooit. Barcelona blijft Barcelona."

Wat de pitbull in ieder geval graag wil terugzien, is de visie en stijl van FC Barcelona. Dat is wat hij eerder dit seizoen nog weleens miste. "Ze moeten zich weer oprichten. Het voetbal moet weer gespeeld worden zoals Barcelona dat traditioneel doet. En als ze toch verliezen, dan wel in hun voetbalstijl. Ze moeten laten zien dat ze nog altijd voetballen als Barcelona."



Net als het aanvallende en dominante voetbal ziet Davids ook een andere belangrijke traditie waarvan hij hoopt dat die wordt voortgezet. Namelijk het feit dat de coach die ze aanstellen een oud-speler van FC Barcelona is óf een kind van de club. "Dat vind ik één van de mooie dingen van de club. Dat ze voormalig spelers een nieuwe kans geven. Of het terecht is dat Luis Enrique vertrekt? Dat is altijd lastig te zeggen. De coach moet zijn eigen keuzes maken. Hij voelt het beste aan wanneer hij moet vertrekken."