Einde Wenger bij Arsenal in zicht na vernedering door Bayern

Arsène Wenger ligt onder vuur. Dat was al zo voor de wedstrijd tegen Bayern München en dat is er na niet anders. Het avontuur in de Champions League is over na de 1-5 nederlaag tegen de Duitsers in de achtste finale. Het lijkt aftellen geblazen voor de Fransman. Het heenduel eindigde in 5-1.

Ontslag



De resultaten liegen er niet om. Arsenal staat vijfde in de Premier League en is nu dus uitgeschakeld in de Champions League. Mocht de ploeg niet in de top-vijf eindigen, speelt de ploeg voor het eerst in achttien jaar niet in het grote Europese toernooi. Voorlopig is er nog niets aan de hand, want the Gunners staan 'keurig' vijfde. Toch doen ze al jaren niet meer mee om de titel en dat zint de supporters niets.



Honderden fans liepen dinsdag een protestmars. Ze verzamelden bij het oude stadion, Highbury, en schreeuwden om het hoofd van Wenger. "We want Wenger out, we want our Arsenal back", riepen de supporters. Overigens gaan er in Engeland geruchten dat de Fransman zijn ontslag al in heeft gediend en de spelers op de hoogte heeft gebracht. Dat gerucht is nog niet bevestigd. Er is een facebookpagina in de lucht die pleit voor het vertrek van Wenger. Bijna vijfduizend mensen vinden die pagina al leuk.



Tijdperk



Mocht de oefenmeester daadwerkelijk de zak krijgen - of zelf opstappen - komt een einde aan een tijdperk van 21 (!) jaar. Wenger kwam in 1996 aan het roer bij Arsenal. De 67-jarige oefenmeester won drie landstitels, zes bekers en zes Community Shields. Hij is de langstzittende trainer ter wereld in het voetbal. Pekka Lyyski van IFK Mariehamn uit Finland staat op de tweede plaats op dat lijstje. Hij is daar sinds 2002 aan de macht. De langstzittende coach ooit is Fred Everiss. Hij werkte maar liefst 46 jaar voor West Bromwich Albion.



Slechte status



Aan dergelijke getallen zal Wenger niet denken bij Arsenal. Hij heeft voorlopig de uitschakeling in de Champions League aan zijn hoofd. Het is al de zevende keer op rij dat de Engelse ploeg niet door de achtste finale komt. Vorig seizoen bijvoorbeeld schakelde FC Barcelona het team uit. Het werd toen 3-1 en 0-2. Wat nu rest voor Arsenal is dus de FA Cup; een schamele troost.



Drie klapjes



Toch leek het alsof Wenger dinsdag totaal niet bezig was met zijn mogelijke ontslag of zijn mogelijk laatste dagen in Londen. Hij vuurde zijn team tot het einde aan. Na het eerste doelpunt, dat van Theo Walcott na twintig minuten spelen, klapte hij drie keer in zijn handen, balde hij zijn vuisten en schudde hij ze heen en weer. Hij kon ook niet vermoeden dat na die goal Bayern nog vijfmaal zou scoren en het team zou trakteren op de grootste thuisnederlaag in de Champions League in de geschiedenis.



Rode kaart



Behalve de vijf treffers - eentje kwam vanaf de stip van Robert Lewandowksi, de overige vier waren velddoelpunten - maakte de rode kaart van verdediger Laurent Koscielny het humeur van Wenger nog slechter. De Fransman kreeg geel vanwege het neerhalen van een tegenstander, maar de arbiter gaf op advies van de assistent achter het doel alsnog rood.



Het was één van de vele dingen waar Wenger gefrustreerd van raakte. En wat betekende de glimlach op het gezicht van aanvaller Alexis Sánchez vijf minuten voor tijd? De speler van Arsenal moest afgelopen weekend op de bank zitten en was daar totaal niet over te spreken. Heeft de Chileen voorkennis en wordt Wenger er uitgeschopt of houdt de Fransman de eer aan zichzelf? Het lijkt de hoogste tijd.