Mertens heeft indrukwekkende cijfers, maar daar blijft het bij

Mertens is op dreef. Hij maakte in zijn laatste zestien officiële wedstrijden voor de Italiaanse ploeg maar liefst zeventien treffers. Hij maakte in 24 competitieduels al achttien doelpunten. En dat terwijl de voormalige speler van PSV helemaal geen spits is.



Hij staat in de punt nadat Arek Milik in oktober geblesseerd raakte aan zijn knie. Sindsdien gaat het zo goed met Mertens dat hij goal na goal kan maken. Opmerkelijk, want vorig seizoen vond hij in de Serie A slechts vijf keer het net, de jaargang daarvoor maar zesmaal.



Mertens staat op de vierde plaats op de topscorerslijst van de Italiaanse competitie. Edin Dzeko (AS Roma) en Gonzalo Higuaín (Juventus) hebben negentien keer gescoord, Andrea Belotti van Torino vond al 22 maal het net. Overigens is de flankspeler de eerste Belg die vijf keer scoort in één seizoen in de Champions League. Die ene goal was niet genoeg voor Napoli om Real Madrid uit te schakelen in de Champions League, want over twee duels is het dus 6-2 geworden. Sergio Ramos maakte dinsdag twee goals, Alvaro Morata twee.