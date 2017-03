Feyenoord-goalie Vermeer heeft een bijzondere band met AZ

Tegen geen enkele club speelde Vermeer in zijn carrière namelijk vaker dan tegen AZ. Het kan dus bijna geen toeval zijn. Dat is overigens geen garantie voor succes. Zo ging hij twee jaar geleden namens Feyenoord heel pijnlijk in de fout tegen AZ. Invloed op de puntenverdeling had het overigens niet meer, want het duel (0-4) was op dat moment al beslist.







In totaal stond de doelman zestien keer tegenover AZ, slechts tweemaal hield hij de nul. Wel is er een positie balans: zevenmaal versloeg Vermeer AZ; vijf keer eindigde het gelijk en viermaal werd er verloren. Na AZ waren sc Heerenveen en FC Twente (beide 13 keer) het vaakst tegenstander van de voormalig Ajacied.



De doelcijfers van Vermeer zijn overigens niet geweldig tegen AZ. Alleen PSV (31) en sc Heerenveen (25) scoorden vaker tegen Vermeer (24). In totaal hield hij twee keer de nul tegen de ploeg in het rood, maar dat was nooit in dienst van Feyenoord. Namens de Rotterdammers speelde hij vijfmaal tegen AZ (w: 3, g:1, v:1), daarin kreeg hij negen tegendoelpunten.



Toch zal Vermeer hopen op zijn rentree in het eerste van de Rotterdammers. Het liefst zou hij spelen zoals hij in de KNVB Beker eerder tegen de Alkmaarders deed. In het seizoen 2013/14 was hij de grote uitblinker in de halve finale namens Ajax en hield hij zijn ploeg met onder meer een gestopt penalty op de been. De Amsterdammers haalden zo de finale.



Wat wordt het komend weekend tegen AZ? De heldenrol uit het bekerseizoen 2013/14, de blunder uit het Eredivisiejaar 2014/15 of is Jones toch fit genoeg en begint de Australiër in de basis? Gezien de statistieken uit het verleden kan het bijna niet anders dan dat Vermeer speelt tegen AZ.