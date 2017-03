Het ballenmeisje: Georgia Gibbs

Voor het eerst in deze rubriek staat een Australisch model in de schijnwerpers. Al is Gibbs op 4 juni 1995 geboren in het zuiden van Engeland. Ze groeide op in Perth, Australië. Daar emigreerden haar ouders naar toe en woont haar familie nog steeds.





Model worden was nooit een doel van haar. "Het kwam op mijn pad en is een prachtige uitdaging waar ik nu dagelijks keihard aan werk." Gibbs wilde fysiotherapeute worden. Daarvoor pakte ze ook een studie op. Maar die veranderde ze al snel naar Business en journalistiek. Een studie die ze nog steeds online volgt.



Daardoor kan ze overal ter wereld in haar beperkte vrije uren achter de laptop lessen volgen. Ze werd in eigen land bekend toen ze meedeed aan Australia's Next Top Model. Helaas won ze niet. In 2014 bereikte ze wel de finale van Miss Universe Australia. Maar het kroontje ging naar een andere Australische schone.



Ze hield aan de deelname wel een vet modellencontract over. Ze tekende bij Scoop Management Australia, Modelwerk EU, 2mgmt Los Angeles en Wilhelmina New York City. Ze nam eerst Sydney als nieuwe standplaats in om van daaruit haar activiteiten te ontplooien.



Vorig jaar kwam ze naar Londen. Dat maakte haar modellenwerk nog makkelijker uitvoerbaar. Daar ontmoette ze Danny Ings, de op dat moment bijna herstelde spits van Liverpool. De 24-jarige aanvaller, eerder zeer succesvol bij Burnley, was net weer vrijgezel.



Ings onderhield jarenlang een relatie met Ellis Duke, ook een prachtig fotomodel. In september werd hij voor het eerst hand-in-hand met Gibbs op straat in Manchester gespot. Begin oktober verscheen hij ook in het openbaar met zijn nieuwe geliefde tijdens de musical Book of Mormon in het Prince of Wales Theater in Londen.



Tijdens zijn herstel scheurde Ings overigens opnieuw zijn kruisband, waardoor hij dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt. Afgelopen zomer waagden naar verluidt nog acht clubs uit de Premier League een poging om de veelscorende goalgetter te strikken.



Op Instagram heeft Gibbs overigens 229.000 volgers. Daar laat ze niets van haar leven onbesproken en geeft ze alleen maar positieve vibes af. Veel foto's vanaf het strand. Veel in bikini of andere niets verhullende kleding. En veel foto's van haar twee hondjes. De Golden Doodle puppies heten Daisy and Lewie. Erg schattig.



Elke dag post ze weer vele nieuwe afbeeldingen op haar social medium. Zoals onlangs van haar prachtige reportage in de bekende badpakkeneditie van Sports Illustrated 2017. Op Twitter is ze inmiddels afgehaakt en op Facebook heeft ze slechts twee fanpages met elk ruim 5.000 likes. Leuk! Gibbs mag op meerdere vlakken inderdaad een topper worden genoemd. Oh ja, en waar wil ze nog zeker naar toe in haar leven? "Naar Bora Bora!"