Esm: Ibrahimovic gekozen tot Speler van de Maand

De Zweedse aanvalsleider van Manchester United vergaarde tien van de mogelijke dertien stemmen van de leden. So Foot was opnieuw uitgesloten van deelname en Gazzetta dello Sport sluit komende maand pas aan. Ibrahimovic scoorde op 5 februari een belangrijke treffer tegen Leicester City en was in de thuiswedstrijd tegen AS Saint-Etienne in de Europa League goed voor een hattrick. Natuurlijk maakte hij ook de belangrijke goal in de gewonnen League Cup-finale tegen Southampton.



Dat leverde de 35-jarige goalgetter een mooie bekroning op. Alleen Sport/Voetbalmagazine, ELF Voetbal en GOAL News namen Ibrahimovic niet op in haar team. Opvallend genoeg kreeg buiten Ibrahimovic geen enkele speler meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. De tweede plaats in het maandklassement wordt gedeeld door David Luiz en Thiago Alcantara. Beiden vergaarden zes stemmen. Gevolgd door vier spelers met vijf verkiezingen.



Opvallend genoeg kregen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, normaliter vaste namen in de gekozen teams, geen enkele stem. De hoogst scorende zuiderbuur was Radja Nainggolan. De middenvelder van AS Roma werd gekozen door Sport/Voetbalmagazine, World Soccer Magazine, SportExpress, Marca en Nemzeti Sport. De 28-jarige middenvelder viel met name in het oog door zijn twee kanonskogels tegen Internazionale op 26 februari.





Toby Alderweireld van Tottenham Hotspur werd nog genoemd door Sport/Voetbalmagazine. Eén Nederlander komt voor in de aangeleverde elftallen. Arjen Robben ontving twee stemmen. De Telegraaf en Fanatik waardeerden de inzet van onze landgenoot bij FC Bayern München. Bijzondere stemmen bleven deze maand uit. Met Mattia Caldara kreeg wel voor het eerst een speler van Atalanta Bergamo twee stemmen.



Het ELFtal van de maand is een initiatief van de ESM, de Europese samenwerkingsorganisatie van vijftien (sport)dagbladen en -tijdschriften. Naast ELF Voetbal wordt Nederland vertegenwoordigd door De Telegraaf. De andere leden: Kicker Sportmagazine, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Duitsland), World Soccer Magazine (Engeland), Tipsbladet (Denemarken), A Bola (Portugal), So Foot (Frankrijk), Marca (Spanje), Gazzetta dello Sport (Italië), Fanatik (Turkije), GOAL News (Griekenland), SportExpress (Rusland), Nemzeti Sport (Hongarije) en Sport/Voetbalmagazine (België).



ESM Team van de Maand

Februari 2017

1. Gianluigi Buffon (Juventus) - 4 stemmen

2. David Luiz (Chelsea) - 6 stemmen

3. Philipp Lahm (FC Bayern München) - 5 stemmen

4. Alex Sandro (Juventus) - 4 stemmen

5. Benjamin Mendy (AS Monaco) - 4 stemmen

6. Thiago Alcantara (FC Bayern München) - 6 stemmen

7. Radja Nainggolan (AS Roma) - 5 stemmen

8. Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) - 5 stemmen

9. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) - 10 stemmen

10. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) - 5 stemmen

11. Paulo Dybala (Juventus) - 5 stemmen



ELF Voetbal

1. Manuel Neuer (FC Bayern München)

2. Philipp Lahm (FC Bayern München)

3. César Azpilicueta (Chelsea)

4. Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain)

5. David Alaba (FC Bayern München)

6. Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

7. Thiago Alcántara (FC Bayern München)

8. Eden Hazard (Chelsea)

9. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)

10. Robert Lewandowski (FC Bayern München)

11. Angel Di Maria (Paris Saint-Germain)