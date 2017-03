Mevrouw Boateng relaxed in bikini op strand

Zijn vriendin post regelmatig leuke foto's vanaf het strand. Want op Gran Canaria schijnt de zon altijd. Boateng is zelf ook goed bezig. Vorige week scoorde de Duitser, die international van Ghana was, nog in Estadio Santiago Bernabeu. Daar werd Real Madrid knap op een 3-3 gelijkspel gehouden.



Satta is overigens al jarenlang een bekend fotomodel. Wij begrijpen dat overigens volledig.





