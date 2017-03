Bosz moet voor Ajax iets doen dat voorgangers niet lukte

De nieuwe realiteit; het blijft maar moeilijk wennen. Als Ajax donderdag in het Telia Parken Stadion van Kopenhagen begint aan de eerste van twee wedstrijden tegen, zoals de club officieel heet, FC København, moet Peter Bosz iets doen wat zijn voorgangers Co Adriaanse en Henk ten Cate in het verleden niet lukte: via de Deense kampioen de volgende ronde bereiken van een internationaal toernooi.

Ajax speelde zowel in 2001 (tweede ronde UEFA Cup) en 2006 (voorronde Champions League) tegen FC Kopenhagen, maar beide keren ging het mis. In 2001 kwam Ajax (0-1 in de ArenA en uit 0-0) niet eens tot scoren. In de zomer van 2007 ging dat beter. In Denemarken won Ajax zelfs met 1-2 van FC Kopenhagen, dat net als nu werd getraind door de Noor Ståle Solbakken. Maar een week later werd die voorsprong alsnog helemaal uit handen gegeven en ging Kopenhagen via een 0-2 zege door naar de volgende ronde van de Champions League.



Net als Ajax moest FC Kopenhagen ook afgelopen zomer weer kwalificatiewedstrijden spelen om aan de Champions League deel te mogen nemen. Maar waar Ajax faalde tegen Rostov, daar slaagde Kopenhagen wel. Liefst drie voorrondes werden overleefd (het Noord-Ierse Crusaders 6-0 en 3-0, het Roemeense Astra Giurgiu 3-0 en 1-1 alsmede APOEL Nicosia 1-0 en 1-1) met een goede Champions League-loting als beloning. Uiteindelijk waren Leicester City en FC Porto een maatje te groot. Maar na een 4-0 zege op Club Brugge, direct al in september, was het bereiken van de Europa League het grote doel van de ploeg van Solbakken.



Op 2 december in het Jan Breydel stadion werd de tweestrijd met de Belgen al snel door Kopenhagen beslist. Mechele maakte in de negende minuut een eigen doelpunt waarna oud-PSV'er (tussen 2012 en 2014) Mathias Jørgensen enkele minuten later voor de 0-2 eindstand zorgde. Enkele weken geleden lukte het Kopenhagen opnieuw om een Europese uitwedstrijd te winnen en opnieuw was het een snel eigen doelpunt, die de Denen tegen het Bulgaarse Ludogorets goed op koers brachten. Youssef Toutouh voegde daar nog een tweede treffer aan toe, genoeg voor een 1-2 zege. Een 0-0 in Kopenhagen was daarna genoeg voor een dubbel treffen tegen Ajax.



In Denemarken heeft FC København nauwelijks tegenstand. De ploeg staat onbedreigd bovenaan de ranglijst en verloor na 24 speelrondes nog geen enkele keer; al werd wel zeven keer gelijkgespeeld. Met die 58 punten staat Kopenhagen al twaalf punten voor op Bröndby. De voorsprong op 'nummer drie' FC Midtjylland bedraagt al een spectaculaire 21 punten!





In tegenstelling tot Ajax in Groningen hoefde Kopenhagen zich afgelopen weekend nauwelijks in te spannen. Van AC Horsens werd met 5-0 gewonnen. De goals kwamen van het spitsenduo Federico Santander (twee keer) en Andreas Cornelius, alsmede van Peter Ankersen en invaller Andrija Pavlovic. Van het grote contingent ex-Eredivisiespelers kwamen verdediger Jørgensen, invaller/aanvaller Kasper Kusk (tussen 2014 en 2015 bij FC Twente) en middenvelder Uros Matic (tussen 2014 en 2016 speler van NAC Breda) in actie. Voormalig Ajacied Nicolai Boilesen bleef zoals gebruikelijk aan de kant. Hij speelde dit seizoen in slechts twee wedstrijden voor FC Kopenhagen. De Deense verdediger stond van medio 2011 tot de zomer van 2016 onder contract bij Ajax en speelde 73 wedstrijden.