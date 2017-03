'Paris Saint-Germain in gesprek met Isco'

Dat meldt l'Equipe. De toekomst van de middenvelder bij Real Madrid is nog onzeker. Zijn contract loopt volgend jaar af, waardoor op korte termijn de beslissing moet vallen of die verbintenis verlengd gaat worden of niet. Isco kan op dit moment niet rekenen op een basisplaats. Dinsdagavond viel hij kort voor tijd nog in tijdens de return in de achtste finale van de Champions League tegen Napoli.



Zijn situatie wordt door meerdere clubs in Europa in de gaten gehouden. Zo zou ook Manchester City de spelverdeler maar al te graag willen inlijven. In 2013 waren The Citizens ook al in de race toen de keuze van Isco op Real Madrid viel. Nu ontstaat er een strijd met een Franse grootmacht.



De Franse sportkrant meldt dat de vader van Isco en diens zaakwaarnemer Paco Alarcon al een ontmoeting met de directie van Paris Saint-Germain achter de rug hebben. Wordt vervolgd.