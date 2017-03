Fabregas eert beeldschone vrouw met liedevolle tweet

Dat deed de 29-jarige middenvelder van Chelsea dan ook. Hij gooide een mooi bericht op zijn Instagram-account, waarin hij zijn liefde verklaarde aan de Londense club. Hij bestempelde zich daarbij als "De happiest man van de wereld". Namens de redactie van ELF Voetbal ook hierbij gefeliciteerd.



Enkele dagen geleden bestreed Fabregas nog zijn driehonderdste wedstrijd als profvoetballer. Komend weekend gaat hij met Chelsea de strijd in de kwartfinale van de FA Cup aan tegen Manchester United. We wensen hem via deze weg al heel veel succes toe!





If I had to live my life over again... next time I would make sure I find you sooner so I could love you for longer. Thank you for making me the happiest man in the world every single day. Happy anniversary to us my life! @daniellasemaan