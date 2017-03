Wesley Hoedt: Laatbloeier beloont ambitie met (voor)selectie Oranje

Vijf weken geleden stond Hoedt ELF Voetbal nog te woord. In de kwartfinale van de Coppa Italia was Internazionale met 1-2 verslagen. Een wedstrijd waarin het centrale blok van de Romeinen, naast Hoedt bestaande uit Stefan de Vrij, absoluut uitblonk. "Ik denk dat we een goed duo vormen", zei Hoedt toen. "In wedstrijden als vandaag moet je het ook allebei laten zien om in de toekomst weer de plekken af te dwingen. Als je ziet hoe sterk Inter op het moment is en hoe weinig kansen wij weggaven, kunnen we daar alleen maar blij mee zijn."



Danny Blind bekeek het duel in de Coppa Italia waarschijnlijk voor de beeldbuis en noteerde ook voorzichtig met potlood de naam van Hoedt. Nadat afgelopen maand bleek dat de knieblessure Virgil van Dijk ernstiger was dan verwacht en zaterdag ook Jeffrey Bruma met een kwetsuur aan de linkerknie wegviel, werd de spoeling voor de bondscoach centraal achterin toch wel dun. Insiders noemden al de naam van Hoedt als mogelijke vervanger en die mening bleek inderdaad de juiste.



Ook in zijn dertien duels in de Serie A tot dusver dit seizoen hield Hoedt zich knap staande. De Alkmaarder toonde aan ook in figuurlijke zin een grote jongen te zijn geworden. En daarmee zijn keuze voor Lazio Roma, die niet door iedereen werd begrepen, te rechtvaardigen. Met zijn aantal wedstrijden dit seizoen heeft hij immers al zijn totaal bij AZ overtroffen.



AZ, Alkmaar. Een echte kans heeft de laatbloeier er nooit gekregen. Hij mocht onder trainer Gertjan Verbeek debuteren in een nietszeggend Europa League-potje tegen PAOK Saloniki op een moment dat de Noord-Hollandse ploeg al zeker was van overwintering. Zijn teller bleef in het AFAS Stadion stranden op twaalf duels. Zijn transfervrije afscheid kreeg daardoor een flinke duw in de rug.



Op 21 januari 2015 bleek dat vertrek plotseling definitief. Hoedt arriveerde op die dinsdagavond voor het oog van een leger fotografen op het Romeinse luchthaven Fiumicino. De volgende ochtend onderging de centrale verdediger de medische keuring gevolgd door het signeren van een vierjarig contract. 'Happy to be here', liet hij optekenen als een van zijn eerste woorden. Een cursus Italiaans zou hij nog diezelfde week oppakken.





Over zijn periode bij AZ, dat slechts 570.000 aan opleidingskosten ontving, liet hij op de website van zijn managementsbureau Wasserman de volgende woorden optekenen. "Vorig seizoen was teleurstellend voor mij, zeker toen ik door Dick Advocaat werd teruggezet naar het tweede elftal. Ik kon mezelf in die periode, met steeds wisselende trainers, niet ontwikkelen zoals ik wilde. Bij Lazio kan ik op het hoogste niveau doorgroeien."



Prestaties Lazio Roma Seizoen 2016/17

Aantal wedstrijden 13 Aantal doepunten 1 Gele kaarten 1 Aantal speelminuten 1.060 Schotnauwkeurigheid 27% Gecreërde kansen 4 Passnauwkeurigheid 86& Gemiddelde passlengte 24m Gewonnen duels 64% Gemiddelde aantal defensieve acties 8 Gemiddeld aantal fouten 0



Die ambitie heeft de drievoudig Oranje-international met beide handen aangepakt. Bij Lazio Roma lopen ze met hem weg. In Alkmaar zullen ze zich nog wel eens de haren uit het hoofd trekken. Een leermoment voor de toekomst, liet toenmalig technisch directeur Earnest Stewart zich al eens ontvallen. De laatbloeier Hoedt maakt in de tussentijd de volgende stappen. Natuurlijk, het draait nog maar slechts om een voorselectie. Maar als er een centrale verdediger nu een kans maakt om erbij te blijven, dan is het wel Wesley Hoedt.