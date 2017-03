'Internazionale heeft akkoord met Bernardeschi'

In ieder geval, als we Il Messaggero mogen geloven. De Italiaanse international, die ook in de belangstelling staat van Tottenham Hotspur, zou aan het einde van het seizoen naar het Giuseppe Meazza Stadion komen. De Suning Holding Group, eigenaar van Internazionale, zou een akkoord hebben bereikt met ACF Fiorentina over een transfersom van veertig miljoen euro.



Bernardeschi maakt een uitstekend seizoen door in het shirt van de Toscaanse club. Hij maakte al tien doelpunten in de Serie A en ontwikkelt zich goed.