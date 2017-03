FC Kopenhagen - Ajax: alle feiten en cijfers op een rij

Donderdagavond om 19.00 uur trappen FC Kopenhagen en Ajax af in hun heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League. Het is lang geleden dat de Amsterdammers Europees gezien verder kwamen dan deze ronde.

De Deense defensie lijkt bovendien nauwelijks te kloppen dit seizoen. Daarnaast zijn er nog veel meer leuke feiten en cijfers op te dreunen uit de confrontaties tussen de Deense kampioen en de Nederlandse runner-up.



FC København - Ajax in het kort:



• FC København verloor dit seizoen in alle competities pas één keer: dat was in de Champions League bij het toen nog sterke Leicester City: 1-0.

• Een rare statistiek: Ajax is in UIT-wedstrijden bij FC Kopenhagen ongeslagen, maar verloor wel de beide wedstrijden in de ArenA.

• Van de 16 overgebleven clubs in de Europa League is Ajax de enige die dit seizoen nog geen enkele Europese wedstrijd verloor.

• Ajax-verdedigers Joël Veltman en Davinson Sanchez ontbreken tegen Kopenhagen. Beide spelers zijn geschorst.

• Nick Viergever, de scorende held tegen Legia in de vorige ronde, kan weer wel in actie komen. De verdediger is hersteld van zijn liesblessure.

• Justin Kluivert behoort niet tot de selectie. De 17-jarige vleugelspeler speelde voor Ajax onder-19, dat in Spanje de kwartfinale van de Youth League speelde tegen Real Madrid.



EUROPA LEAGUE:

HEENWEDSTRIJD 1/8ste FINALES:

Donderdag 9 maart; 19.00 uur:

FC København - Ajax

• Ajax heeft nu al 6 Europa League-wedstrijden gewonnen en dat is net zo veel als in de twee voorgaande seizoenen samen.

• Sinds de Europa League in 2009 opvolger werd van de UEFA Cup, bereikte Ajax nog nóóit de kwartfinale.

• De uitslagen van FC Kopenhagen's laatste vijf wedstrijden geven een aardig beeld van de kracht van de Deense verdediging: thuis tegen Bröndby 0-0, thuis tegen Ludogorets 0-0, uit bij Nordsjaelland 1-1, uit bij B'93 Kopenhagen (beker) 3-0 en daarna 5-0 tegen AC Horsens. Geen wonder dan ook dat trainer Stale Solbakken zegt dat ook donderdag het 'houden van de nul' heilig is voor zijn ploeg.



• Overigens hoefde Ajax onlangs in zeven achtereenvolgende wedstrijden (in alle competities) geen goal toe te staan. Dat is een evenaring van het clubrecord van de ploegen van Van Gaal (1995) en Jol (2010).

• Kasper Dolberg, Hakim Ziyech en, opvallend, Amin Younes zijn de Europese topscorers van Ajax in de Europa League. Zij allen maakten twee doelpunten. In de Eredivisie scoorde Younes tot dusverre slechts één keer.

• Ajax plaatste zich voor deze fase door een voorronde groep met Panathinaikos, Celta de Vigo en Standard Luik ongeslagen te overleven en in de zestiende finale Legia Warschau te kloppen (1-0 en 0-0).