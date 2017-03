'De Gea wil vertrekken uit Manchester'

Real Madrid wist op de laatste dag van de zomerse transferwindow in 2015 David de Gea net niet binnen te halen. Het papierwerk zou te laat ingeleverd zijn, waardoor een transfer niet doorging. Komende zomer lijkt de transfer er toch te komen.

De 26-jarige Spaanse doelman heeft zijn teamgenoten laten weten te willen vertrekken uit Engeland. De Gea zou klaar zijn met 'het regenachtige en donkere Manchester'. Dit schrijft OK Diario. De doelman wil graag naar Spanje, al is het de vraag of Manchester United hem wil laten gaan.