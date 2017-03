Stekelenburg niet bij Oranje: "Dat slaat nergens op"

“Het slaat toch nergens op dat Maarten er niet bij zit? De bondscoach maakte hem tijdens de afgelopen wedstrijden van het Nederlands elftal eerste keeper. En nu zit hij er niet eens bij”, zegt de Marokkaan tegenover ELF Voetbal. “Tuurlijk, hij is geblesseerd geweest en is daardoor zijn plek bij Everton kwijtgeraakt. Maar Danny Blind laat hem nu als een baksteen vallen. Dat zal Maarten zelf ook zo voelen.”



“Cillessen is ook al het hele jaar tweede doelman en die blijft hij wel selecteren. Blind zal wel zeggen dat het komt door de leeftijd van Stekelenburg, maar dat is echt onzin. Het is terecht dat Zoet geselecteerd is. Krul ook. Hij keept bij AZ niet sterk, maar hij speelt in ieder geval. Vorm zit vast als vierde keeper bij de selectie. Dat is een jongen met ervaring, hij ligt goed in de groep en heeft een soort aanzien. Dat is prima.”



Volgens de oud-doelman van onder andere RKC, PSV en Sparta had Blind ook verder kunnen kijken. “Hij had Boy Waterman ook kunnen belonen door hem er eens bij te halen. Hij is al jaren eerste keeper bij zijn clubs en speelde dit seizoen ook in de Europa League. Maar kennelijk zit hij niet in de categorie keepers waar de bondscoach naar kijkt. Maar ach, het selectiebeleid van Blind roept bij mij wel vaker vraagtekens op.”