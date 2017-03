Barcelona schrijft geschiedenis met bizarre comeback tegen PSG

Goals van Luis Suarez, een eigen treffer van Layvin Kurzawa en een benutte strafschop van Lionel Messi bracht de Spaanse ploeg na vijfig minuten op 3-0. Een latere treffer van Edinson Cavani leek de Spaanse stunt aan diggelen te schieten. Twee treffers van Neymar en een extreem late treffer van Sergi Roberto zorgden voor 6-1. 6-5 over twee wedstrijden in het voordeel van Barca.



Nog nooit wist een ploeg in het toernooi een verliespartij van 4-0 weg te poetsen. Tot vandaag dus. FC Barcelona schrijft daarmee geschiedenis. De afgelopen jaren kenden het toernooi veel spectaculaire comebacks.



Deportivo la Coruna - AC Milan (UEFA Champions League 2003/04)

Het Champions League-seizoen voor Deportivo leek er op te zitten na de eerste wedstrijd tegen AC Milan. 4-1 walsten de Italianen over de Spanjaarden heen. Walter Pandiani, Juan Carlos Valeron en Albert Luque zorgden er in de return toch voor dat Deportivo een ronde verder kwam.







Monaco - Real Madrid (UEFA Champions League 2003/04)

In hetzelfde seizoen zorgde ook Monaco voor een spectaculaire comeback in de Champions League. De eerste wedstrijd in de kwartfinale wist Real Madrid met gemak met 4-2 te winnen. Dat zou wel goed komen tijdens de return, dachten ze in Madrid. Toch liep het anders. De twee doelpunten van Monaco in Madrid bleken achteraf zeer waardevol te zijn. Na de wedstrijd in de dwergstaat, die met 3-1 werd gewonnen door Monaco, gingen de club uit het Vorstendom door.







Chelsea - PSG (UEFA Champions League 2013/14)

Ook in het seizoen 2013/14 leek Paris Saint-Germain na de eerste wedstrijd in de knockout-fase zeker te zijn van de volgende ronde. In de eerste kwartfinale wonnen de Fransen met 3-1. Toch ging Chelsea een ronde verder door in Engeland met 2-0 te winnen.