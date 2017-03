Zo reageerde de voetbalwereld op het wonder in Camp Nou

Het was een van de meest onwaarschijnlijke comebacks in de voetbalhistorie. Een 4-0 nederlaag wegpoetsen met een 6-1 overwinning. En dat diep in blessuretijd. FC Barcelona - PSG was een wedstrijd in de categorie 'Waar was jij die avond?'. De hele voetbalwereld keek mee. Een overzicht van de reacties op het wonder in Camp Nou.

"Ik denk dat iedereen van ons altijd hoop heeft gehouden en is blijven geloven in een wonder", zei Barcelona-trainer Luis Enrique na afloop. Hij rende met wijd gespreide armen, en waarschijnlijk vol ongeloof, over het veld na afloop van de wedstrijd. Enrique maakte tussen de heenwedstrijd in Parijs en de return in Barcelona bekend na dit seizoen te stoppen als trainer van Los Blaugranas.



De (niet geheel objectieve) Catalaanse radioverslaggevers van Moguts pel Barça konden na de 6-1 van Sergi Roberto hun vreugde niet helemaal onder stoelen of banken steken.

Het zaalvoetbalteam van FC Barcelona leefde uiteraard zeer mee met de collega's op het veld. De futsallers kwamen woensdagavond samen en waren uiteraard in extase toen de ultieme comeback plaatsvond



Use the hashtag #WeDidIt to show us how you experienced the historic comback. @FCBfutbolsala was like this

pic.twitter.com/aIEkZgJnET — FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 maart 2017

En een van de hoofdrolspelers van de avond: Luis Suarez. Hij bedankt na de wedstrijd alle fans voor hun steun. Wie goed kijkt ziet ook onze landgenoot Jasper Cillessen in het feestgedruis.

COME OOOOONNN thank you all all all of you VISCA BARÇA and all our supporters pic.twitter.com/yCRWhVTuXl — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 8 maart 2017

Uiteraard kwam er een reactie vanuit Liverpool: van Ronald Koeman. Misschien wel de opvolger van Luis Enrique? De manager van Everton vond dat Barça het volgens hem angstige PSG goed heeft aangepakt.

Congratulations to @FCBarcelona! They punished the fear of #Paris. — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) 8 maart 2017

Match Of The Day-presentator en oud-speler van Barcelona Gary Lineker had niet veel woorden nodig om een samenvatting te geven van Barça-PSG.

Unbe-fucking-lievable! Greatest game ever. — Gary Lineker (@GaryLineker) 8 maart 2017

Er is trouwens ook beeld vanuit de studio: met Lineker, Rio Ferdinand, Steven Gerrard en Michael Owen.

De voorkeur van bij de mannen van BT Sports vanavond? Hun reactie bij de 6-1 zegt alles.. ;-) #BarPSG pic.twitter.com/6rb4c6UCkt — FC Afkicken (@FCAfkicken) 8 maart 2017

En dit was de reactie van de Franse krant L'Equipe op de ondergang van PSG in Camp Nou: Inqualifiable. De Fransen hebben er geen woorden voor, schrijven ze.