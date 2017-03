Stunt Barça leidt tot weer nieuwe look bij Guram Kashia

Guram Kashia had er wel vertrouwen in dat PSG ten koste van Barcelona naar de kwartfinales te gaan. Hij wilde er zelfs een weddenschap om afsluiten met zijn volgers op social media. Als Barça toch door zou gaan zou de captain van Vitesse een fraaie snor laten staan... We wachten nu het resultaat af...