FC Transfervrije culthelden in de Eredivisie!

De supporters van sc Heerenveen zijn een Facebook-actie gestart om hun Henkie Veerman te behouden voor de Eredivisie . Het contract van lange spits loopt af in Friesland, maar Heerenveen heeft de optie om zijn contract te verlengen. Veerman is overigens niet de enige cultheld met een aflopend contract in de Eredivisie . Een elftal vol.

Keeper: Kostas Lamprou

Hij springt, duikt, valt, staat op en houdt ballen tegen. Toch heeft hij ook nog weleens een slippertje, waardoor het er heel kolderiek uitziet. Zeker bij hoge ballen zit de Griek nog weleens mis.



Heerenveen wil Lamprou graag hebben. Zou de lat in Friesland minder hoog zijn?

Rechtsback: Wilfried Kanon

Miste het eerste halve seizoen bij ADO door het missen van een werkvergunning. In 2015 leek de Ivoriaan een transfer te maken naar Lille OSC, maar dat liep mis omdat de Fransen twijfelden aan zijn fysieke gesteldheid. Misschien nu zijn contract afloopt?



Oh oh Den Haag, mooie stad...?

Centrale verdediger: Arnold Kruiswijk

De man met zonder goal. Alleen een eigen doelpunt kon de centrale verdediger van Vitesse 'vieren'. Een basisplaats heeft de verdediger dit seizoen niet in Arnhem. Geliefd bij de fans is 'ie overigens wel: Kruiswijk in Oranje, óóh, oh, oh, oh, oh!



Kruiswijk heeft soms wat pech in zijn afwerking.

Centrale verdediger: Michel Breuer

BREUER! BREUER! BREUER! BREUER! BREUER! BREUER! BREUER! BREUER! BREUER!

Linksback: Jeffrey Leiwakabessy

Speelde dit seizoen niet eens één minuut bij NEC. Mocht in de 93e minuut invallen tegen ADO Den Haag (3-0) en deed dat foutloos. Ondanks zijn 36 jaar voelde hij zich daarvoor niet te groot. Leiwakabessy had in de derby tegen Vitesse in de voorbereiding nog een rol. Cultheld in het vreemdelingenlegioen.



Zijn bijdrage bleef dit seizoen ook veelal beperkt tot warmlopen.

Verdedigende middenvelder: Mendes da Silva

Was eigenlijk al gestopt met het profvoetbal, maar keerde in de Eredivisie toch terug bij Sparta Rotterdam. Maakte zijn eerste minuten pas in de laatste wedstrijd voor de winterstop, maar doet sindsdien regelmatig mee. Blijft hij van toegevoegde waarde?

Middenvelder: Tom Daemen

Moest tot twee keer toe promoveren om dan ein-de-lijk in de Eredivisie te komen. Na promotie met NEC ging hij niet met de Nijmegenaren mee naar het hoogste niveau. Met Go Ahead Eagles een jaar later mocht 'ie uiteindelijk wel mee. Maar mede door een zware blessure dreigt Daemen na 45 Eredivisie-minuten Deventer weer te moeten verlaten.



Na het kampioensfeestje bij NEC, mocht Daemen naar de Eredivisie niet mee.

Middenvelder: Mark-Jan Fledderus

Of beter gezegd: Fluddurus. Dankzij Jan Boskamp een cultheld geworden, al was Fledderus gewoon een degelijke middenvelder met een uitstekende vrije trap. Zo hield hij ooit Roda JC in de Eredivisie. Bij Heracles was hij de laatste twee seizoenen basisspeler en aanvoerder, maar dit jaar speelde hij slechts twee duels door een zware blessure. Deze clubman verdient zéker contractverlenging.

Rechtermiddenvelder: Willem Huizing

Speelde één wedstrijd voor sc Heerenveen dit seizoen. Als invaller. Pakte binnen zeven minuten twee keer geel en dus rood. In de allereerste wedstrijd van het seizoen tegen AZ. Daarna kreeg hij geen minuut meer van Jurgen Streppel. Cultheld dus!



In een recent interview sprak Huizing de hoop uit snel weer minuten te krijgen van Streppel.

Spits: Mathias Pogba

De kopheld van Sparta. Kan na zijn doelpunt tegen Feyenoord niet meer stuk en maakte dit seizoen samen met Fran Sol de meeste goals met het hoofd in de Eredivisie. Wat begon als commerciële stunt, is inmiddels ook een sportief succes geworden.



Voetbal Inside - Hans Nijland nodigt Paul Pogba... door compilatiesoliver

Dankzij Mathias hebben we deze geweldige uitnodiging van Hans Nijland gezien.

Spits: Henkie Veerman

De ideale pinchitter. Heeft minder minuten voor een doelpunt nodig dan ieder ander in de Eredivisie dit seizoen. Behoedde sc Heerenveen voor een bekerblamage tegen De Graafschap (5-1). Kon in de winterstop geldverdienen in verre oorden, maar Henkie speelt nog altijd in het Abe Lenstra Stadion. Als het aan de supporters ligt, nog wel een flinke tijd.



Bij zijn aantreden, was Veerman al cultheld-in-wording.