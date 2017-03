Even voorstellen: Feyenoord-target Hekuran Kryeziu

Loopbaan

Kryeziu, links te zien op de foto, is 24 jaar oud en staat momenteel onder contract bij het Zwitserse FC Luzern. Sinds 2004 doorliep hij vrijwel alle jeugdelftallen van de club en heeft hij inmiddels ruim honderd wedstrijden gespeeld in het shirt van Luzern. In 2015 werd hij een jaar verhuurd aan FC Vaduz, de club uit Liechtenstein waar Ali Messaoud vorig seizoen nog voor uitkwam.



Wat voor speler is het?

Het Feyenoord-target voelt zich het prettigst in de rol van verdedigende middenvelder. Dit is ook wel te zien aan zijn statistieken, want in 162 wedstrijden in Zwitserland kwam hij niet verder dan slechts drie doelpunten en vijf assists. Vilhena pikt nog af en toe een doelpuntje mee, iets wat Kryeziu vreemd is. Feyenoord kan dus weinig aanvallende inbreng van Kryeziu verwachten, mocht het uiteindelijk tot een transfer komen.



Kryeziu is een ouderwetse poetser centraal op het middenveld. In zijn loopbaan pakte hij tot dusver bijna veertig gele kaarten en één rode. Opvallend genoeg kreeg hij deze ene rode prent dankzij een elleboogstoot, iets waar Vilhena deze week nog voor geschorst werd. Aan het gif zal het dus niet liggen.







International

Met Kryeziu kunnen de Rotterdammers een international aan de selectie toevoegen. De middenvelder werd geboren in Zwitserland en doorliep er verschillende jeugdselecties, maar komt momenteel uit voor het nationale elftal van Kosovo. Kryeziu heeft inmiddels vier interlands achter zijn naam staan voor de Kosovaarse selectie, waar hij ploeggenoot is van Vitesse-aanvaller Milot Rashica.