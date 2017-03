Maikey Parami, van HEMA-held naar de Derde Divisie

“ Ik word er weleens aan herinnerd als kinderen met me op de foto willen of om een handtekening vragen, maar het is niet meer zo bijzonder.”

NOS Sport is Voetbal in de Bollenstreek geworden, de HEMA-stage een baan bij een vertaalbureau en binnenkort verandert het tenue van VVSB in dat van Rijnsburgse Boys. Er is een hoop veranderd sinds het bekersprookje. "Natuurlijk denk ik er soms nog aan. Ik word er weleens aan herinnerd als kinderen met me op de foto willen of om een handtekening vragen, maar het is niet meer zo bijzonder. Je gaat gewoon door", zo laat hij ELF Voetbal weten.



Even leek het erop dat de aanvaller in de uitloop van zijn populariteit een contract kon tekenen bij een proforganisatie, maar ondanks concrete interesse ging dat niet door. "Het was wel serieus. Het ging via een zaakwaarnemer die wat kon regelen. Hij vertelde me dat er twee clubs interesse toonden, maar hij wilde niet zeggen om welke ploegen het ging. Dat zou het pijnlijker maken als het zou afketsen. Ik weet nog steeds niet welke teams het waren." Contact heeft hij nog maar amper met de zaakwaarnemer die Parami vertelde over de interesse. "Het is weliswaar afgeketst, maar ik speel nu in de Tweede Divisie en daar kun je jezelf ook bewijzen."



Bikkelen



Dus vond hij zich afgelopen zomer weer terug op het trainingsveld van VVSB. Absoluut geen straf, want de Noord-Hollanders strijden volop mee om de tweede plek. Volgende week woensdag staat het inhaalduel met de huidige nummer twee GVVV op het programma. Parami kijkt echter nog niet verder vooruit dan het weekend. "Uiteindelijk wil je halen wat er nog te halen valt, dus gaan we voor de tweede plek. Eerst Jong Vitesse zaterdag. We hebben een zware week voor de boeg, met drie wedstrijden in acht dagen. Dat wordt bikkelen, maar daar houd ik wel van."



Wel geeft de rechtsbuiten toe dat GVVV momenteel de grootste concurrent is in de strijd om de titel best of the rest. "Maar er zijn nogal wat wedstrijden te spelen en in te halen. We willen het uiterste eruit halen. Dat doe je niet zomaar natuurlijk, want ook zij hebben een uitstekend team." De begin twintiger is tevreden over het huidige seizoen, maar toch heeft hij een puntje van kritiek: soms laat VVSB punten liggen. "Ik baal ervan dat we soms wedstrijden spelen waarin we domineren, maar die we dan vervolgens niet winnen. Maar de bal blijft rond hè…"







Steenworpafstand



Ondanks dat Parami ook tevreden is over zijn eigen inbreng in de Tweede Divisie, maakt hij volgend seizoen de overstap naar Rijnsburgse Boys, momenteel uitkomend in de Derde Divisie. "Afgelopen weekend verloren ze van Scheveningen, waardoor de kans op promotie wat kleiner is geworden. Ik weet niet precies hoe het ervoor staat, maar ik vind het absoluut niet erg om volgend seizoen in de Derde Divisie te spelen. Dat voelt niet als een stap terug. Bovendien is het gewoon nog een topclub, die op het hoogste amateurniveau thuishoort."



De keuze van Parami voor Rijnsburg is even sportief als praktisch, want hij woont op steenworpafstand van het complex van de geel-zwarten. "En ik was op zoek naar iets nieuws. Bij VVSB heb ik hartstikke veel geleerd en heb ik prachtige dingen meegemaakt, maar ik vind het tijd om eens iets anders te proberen. Er is niet iets dat per se moest veranderen, maar ik wil een frisse start maken en weer op nul beginnen."