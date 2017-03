Ajacied Eiting neemt in Madrid afscheid van zijn jeugd

Doodziek was hij van de uitschakeling. Toch nam Eiting na afloop van het meeslepende gevecht in Madrid ruim de tijd om met ELF Voetbal na te praten. Noem het verantwoordelijkheidsgevoel, noem het karakter. De Britten benoemen het in een spreekwoord als volgt: Win or loose, on the boose. Vertaling overbodig.



Eiting toonde zich dus een kerel. Zoals hij zich een kerel had getoond tijdens de wedstrijd. De Madrilenen traden op volle oorlogssterkte aan. Dus met een vijftal spelers van Real Madrid Castilla, het tweede elftal van De Koninklijke. Dus met de middenvelders Valverde, Sergio Díaz en Óscar. En met Achraf Hakimi, de achttienjarige rechtsback die zich al Marokkaans international mag noemen. Eiting: "Echt hele goede voetballers."



Nyon

Toch kregen de Ajacieden na een zwakke openingsfase steeds meer grip op de ploeg van trainer Guti. Het was in die fase dat Eiting, een typische nummer 6, zijn in Jong Ajax opgedane ervaring deed gelden. "Ik heb toen een aantal posities omgezet. Dat sorteerde het juiste effect. Dat had ik voor de wedstrijd met de trainers uiteraard uitvoerig doorgesproken."



Eiting, die op 26 oktober 2016 in de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys zijn debuut in het eerste elftal maakte, strandde voor de derde keer in de kwartfinale van de Youth League. Dat deed wel even zeer. "Ik had zó graag Nyon willen halen. Je moet eens weten hoeveel ik baal dat dit wéér niet gelukt is. We waren zó dicht bij. We hadden ze bij 1-1 bij de strot kregen de betere kansen. Maar door pech gingen we alsnog de boot in." Voor alle duidelijkheid: in Nyon worden de halve finales en de finale van de Youth League gespeeld.







De Wit

Pech was wellicht niet het juiste woord dat hoorde bij de oliedomme handsbal van Dani de Wit, waardoor Real Madrid de wedstrijd in de slotfase alsnog over de streep trok. Maar Eiting peinsde er niet over om met een beschuldigend vingertje naar zijn ploeggenoot te wijzen. "We hadden die tweede goal er gewoon al eerder in moeten rammen. Daarbij vond ik de overtreding die wij vooraf aan de penalty maakten veel dommer. De speler van Madrid liep met zijn rug weg van de goal, op een ongevaarlijke plek. Toch maken wij een overtreding. Dát kan niet op dit niveau."



De aanvoerder van Ajax Onder 19 wilde zich eveneens niet verschuilen achter de afwezigheid van Matthijs de Ligt, de bewierookte centrale verdediger die vanavond in de basis start tegen FC Kopenhagen. Terwijl daar gezien de twee kardinale fouten die in het hart van de defensie werden gemaakt alle reden toe was. Eiting: "Mathijs is dusdanig goed, die mis je altijd. Of we nu met 6-0 gewonnen of met 10-0 verloren hadden. Maar ook zonder hem hadden we hier gewoon kunnen winnen."



Madrid

Eiting bestreed dat de jonge Ajacieden geïmponeerd waren door de grootheid van de opponent. "Madrid? Mooie stad. Real? Fantastische club. Maar we kwamen hier om de halve finale te bereiken. Natuurlijk waren we onder de indruk toen we hier op het trainingscomplex aankwamen. Op een goede manier. Maar toen we voor de wedstrijd bij elkaar kwamen, zeiden we: Het is maar Madrid. Laten we er opklappen."



Na de ontluistering van de uitschakeling kwam bij Eiting het besef dat hij in Madrid wel eens zijn allerlaatste jeugdwedstrijd had gespeeld. "Ik heb bij Jong al meer dan vijftien wedstrijden in de Jupiler League gespeeld. Daardoor mag ik geen competitiewedstrijden meer met de A1 spelen. En nu liggen we uit de Youth League. Verdomme. Best kut eigenlijk. Jammer dat de kwartfinale in één wedstrijd beslist moest worden. Ik had heel graag in Amsterdam tegen deze jongens willen spelen."