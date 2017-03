Analyse: De briljante verdediging van FC Kopenhagen

Nicolai Boilesen is een oude bekende voor de Amsterdammers, maar hij heeft ook in Kopenhagen nog geen basisplaats kunnen afdwingen. Zonder Boilesen in de basis heeft de ploeg van Stale Solbakken slechts negen doelpunten geïncasseerd in de Deense competitie. Kopenhagen wist de Champions League niet te overleven, maar dat lag zeker niet aan de verdediging. In zes wedstrijden van de groepsfase tegen Leicester City, FC Porto en Club Brugge kreeg Kopenhagen slechts twee doelpunten tegen. Wie zijn eigenlijk onderdeel van deze uitzonderlijk goede verdediging?







Robin Olsen is de onbetwiste nummer één in het doel van FC Kopenhagen. De boomlange Zweed kwam afgelopen zomer over van het Griekse PAOK en heeft dit seizoen inmiddels 36 wedstrijden onder de lat gestaan, waarin hij in totaal vijftien keer moest vissen. Met zijn één meter 98 heeft de 27-jarige keeper liefst 22 keer de nul gehouden voor zijn ploeg.







Peter Ankersen neemt de positie in rechts achterin bij de Denen. De verdediger is van origine een rechtshalf annex rechtsbuiten, maar is de laatste jaren omgetoverd tot rechtsback. In de Deense competitie maakt hij nog vaak gebruik van zijn aanvallende kwaliteiten. Hij scoorde dit seizoen twee keer en gaf daarnaast nog zeven assists. Amin Younes staat nu niet echt bekend als een speler die graag meeverdedigt, maar met Ankersen als directe tegenstander zal hij toch op zijn hoede moeten zijn.







Erik Johansson stond bekend als een degelijke verdediger bij AA Gent, maar overtreft alle verwachtingen sinds zijn transfer naar Kopenhagen. De sterke Zweedse centrale verdediger zag in korte tijd zijn marktwaarde stijgen tot bijna twee miljoen euro en staat in de belangstellingen van verschillende clubs. Afgelopen zomer werd Jores Okore overgenomen van Aston Villa en leek hij de leider van de verdediging te gaan worden, maar de verrassend goed presterende Johansson is inmiddels niet meer weg te denken uit de achterste linie.







Mathias Zanka Jörgensen kennen we nog uit zijn tijd bij PSV. In Eindhoven had de Deen niet altijd een basisplaats en werd er vaak getwijfeld aan zijn verdedigende kwaliteiten. Ook had hij vaak moeite om zich te beheersen binnen de lijnen. In een wedstrijd tegen Willem II kreeg hij in dienst van Jong PSV het nog aan de stok met supporters van de Tilburgse club. De verdediger heeft zich na zijn vertrek bij PSV helemaal herpakt in Kopenhagen en draagt inmiddels de aanvoerdersband. In de Champions League wist hij zelfs twee keer te scoren.







Ludwig Augustinsson staat bekend als een groot talent en heeft inmiddels een transfer naar de Bundesliga te pakken. Komende zomer maakt de linksback voor ruim vier miljoen euro de overstap naar Werder Bremen. De 22-jarige verdediger maakte bovendien inmiddels zijn debuut voor het Zweedse nationale elftal. Augustinsson staat verdedigend zijn mannetje en komt graag mee op als zijn ploeg in de aanval is. Dit seizoen heeft hij één doelpunt en zeven assists op zijn naam staan in de Deense competitie. Ook in de Champions League gaf hij in zes wedstrijden drie assists.



Opvallend genoeg bestaat de verdediging van de Deense club dus uit drie spelers van Zweedse afkomst. Allemaal speelden ze minstens 35 wedstrijden met elkaar samen in alle competities. Er bestaat een zeer goede samenwerking in de hechte verdediging van FC Kopenhagen, die bij vlagen niet te passeren is. Aan de foto's te zien bezorgden ze Jamie Vardy in ieder geval geen gemakkelijke avond. Genoeg werk aan de winkel dus voor de mannen van Peter Bosz.