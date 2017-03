Oud-Feyenoorder Leonardo tweede UEFA Cup-winnaar bij FC Eindhoven

Binnen no-time veroverde hij begin deze eeuw de harten van het Legioen. Met heerlijke dribbels maakte Leonardo Vitor Santiago als zeventienjarige grote indruk bij Feyenoord. Kenners voorspelden een grote carrière. Het mocht niet zo zijn. Blessures zaten dwars. Te vaak. Bij NAC Breda leek Leonardo zich terug te knokken, maar bij Ajax slaagde hij niet. Na omzwervingen bij Red Bull Salzburg, Ferencvárosi TC, 1860 München en Newcastle United Jets, keerde hij afgelopen zomer terug in Nederland.



Interview met Leonardo in 2009, als speler van Ajax



Na een lange periode van administratieve rompslomp tekende Leonardo donderdag, op zijn 34e verjaardag, een contract bij FC Eindhoven. In het Jan Lauwers Stadion treft hij oud-ploeggenoot Civard Sprockel, met wie hij in 2002 het hoogtepunt van hun toen nog prille carrière beleefde. Met Feyenoord won het duo de UEFA Cup. Leonardo was zowaar fit, die achtste mei. Viel zelfs in tegen Borussia Dortmund. De geblesseerde Sprockel voegde zich na afloop in pak bij het feestende gezelschap.



Sprockel, die komend voorjaar 34 kaarsjes uitblaast, stond in het UEFA Cup-jaar van Feyenoord eveneens te boek als groot talent. Ook hij haalde het niet. Bij Vitesse was hij jarenlang een gewaardeerde kracht in het hart van de verdediging. Verdiende zelfs een oproep voor het Nederlands elftal. Dat was weliswaar onder Marco van Basten, maar toch. De vervolgstap bleef uit. Avonturen bij Anorthosis Famagusta, CSKA Sofia, Botev Plovdiv, Othellos Athienou en Notts County waren van korte duur.



Civard Sprockel duelleert met Jatto Ceesay van Willem II



Leonardo en Sprockel behoren tot de groep van zeven spelers uit Feyenoord's UEFA Cup-jaar die nog altijd actief zijn in het profvoetbal:



Zbigniew Małkowski (39 jaar, Zagłębie Lubin)

Glenn Loovens (33 jaar, Sheffield Wednesday)

Shinji Ono (37 jaar, Consadole Sapporo)

Robin van Persie (33 jaar, Fenerbahçe)

Johan Elmander (35 jaar, Örgryte)

Civard Sprockel (33 jaar, FC Eindhoven)

Leonardo (34 jaar, FC Eindhoven)



Saïd Boutahar is clubloos sinds de zomer van 2016, maar nog niet officieel gestopt.