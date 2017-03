Kleine nederlaag in Kopenhagen biedt perspectief voor Ajax

In de achtste finales van de Europa League heeft Ajax donderdag met 2-1 verloren van FC Kopenhagen. In een zeer aantrekkelijke wedstrijd toonden de Denen zich net wat effectiever voor het doel. Smet op de avond was de gele kaart van aanvoerder Davy Klaassen, die daardoor geschorst is voor de return in Amsterdam.

De toeschouwers in Parken verveelden zich geen moment. Zij zagen hoe de thuisploeg furieus begon en al binnen een halve minuut de score opende. Donny van de Beek was nog niet wakker en liet Rasmus Falk makkelijk bij zich weglopen. Laatstgenoemde profiteerde dankbaar en versloeg doelman Andre Onana in de verre hoek.



Het mooiste doelpunt van de avond kwam op naam van een Deen in Amsterdamse dienst. Kasper Dolberg rondde na een half uur een voorzet van Klaassen af met een halve omhaal. Het ontging de arbitrage dat hij dit deed in buitenspelpositie.



Cornelius

Na rust ging het over en weer en kregen beide ploegen kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Het enige doelpunt dat nog viel was er eentje voor de thuisploeg. Andreas Cornelius kopte raak en bezorgde FC Kopenhagen de overwinning. In de slotfase dacht Dolberg een 2-2 uit het vuur te slepen, maar scheidsrechter Dias zag een overtreding. Aanvoerder Klaassen protesteerde en liep tegen de voor hem fatale gele kaart aan.



Volgende week gaat Ajax in eigen huis proberen de 2-1 nederlaag weg te poetsen. Aftrap van het duel in de Amsterdam ArenA is om 21.05 uur.