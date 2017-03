Klaassen en Bosz balen van arbiter die 'grote man' uithangt

In de absolute slotfase tekende Kasper Dolberg met het hoofd voor de gelijkmaker, maar de dienstdoende arbiter Artur Soares Dias keurde het doelpunt af. Dat niet alleen. Hij toonde de protesterende Davy Klaassen een gele kaart, waardoor de aanvoerder de return van donderdag in de Amsterdam ArenA vanwege een schorsing mist. Een rondje langs de Ajacieden leerde uit dat de irritatiefactor rond de Portugese arbiter groot was.



Davy Klaassen tegenover FOX Sports: "Ik vroeg: What happened? Toen werd-ie boos. De scheids was sowieso een beetje de grote man aan het uithangen, tegen ons allemaal. Ze zijn gewoon vervelend die gasten."







Trainer Peter Bosz tegenover hetzelfde medium: "Dat was in Engeland niet gebeurd. Maar in Denemarken met een Portugese arbiter dus wel. Dolberg gooit alles wat hij heeft in de strijd. Hij gaat voor de bal, misschien op een onorthodoxe manier. Maar goed, hij telde niet. Dat was jammer, want met twee invallers leken we op weg naar de 2-2", doelde de oefenmeester op David Neres en Hakim Ziyech.





Dissapointing match We will fight for a win in Amsterdam #Ajax #Amsterdam pic.twitter.com/DwYePPaX7x — Kasper Dolberg (@kasperdolberg) 9 maart 2017







Lasse Schöne: "Ik sta hier toch wel met een slecht gevoel. We verliezen, maken op zich een belangrijk uitdoelpunt, maar er zat meer in vandaag. Maar we moeten er ook niet te dramatisch over doen, we pakken ze thuis wel."