'Real Madrid wil met Alli grote slag slaan'

Dat meldt The Sun. De 20-jarige middenvelder vormt dit seizoen de absolute revelatie in de ploeg van Tottenham Hotspur. Alli, die in september nog een nieuw contract op White Hart Lane tekende, moet de eerste aanwinst van Real Madrid worden nu de transfersom is opgeheven.



Daarmee zou Alli in de voetsporen treden van Gareth Bale en Luka Modric, die de stap al eerder maakten. Bale zou bij de clubleiding zelfs hebben aangedrongen op het contracteren van Alli. Wordt ongetwijfeld vervolgd.