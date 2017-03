'Liverpool klopt bij Real Madrid aan voor Danilo'

Dat meldt Marca. De 25-jarige rechtervleugelverdediger wordt al langer gevolgd door The Reds. De zestienvoudig Braziliaans international kwam dit seizoen in competitieverband tot negen wedstrijden. Een vaste basisplaats heeft hij niet.



Zijn contract bij Real Madrid loopt echter nog tot medio 2021, waardoor een aardig prijskaartje aan zijn nek zal hangen. Ook Juventus heeft naar verluidt interesse in Danilo, die in de zomer van 2015 voor 25 miljoen euro werd overgenomen van FC Porto.