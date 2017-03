'Aussie' Wielaert: "Stap naar Ajax nooit moeten maken"

“ Ik gun het Feyenoord nu wel. Ook al heb ik nooit voor die club gespeeld,”

"Bij FC Twente heb ik mijn beste periode meegemaakt", blikt de nu 38-jarige Brabander tegenover ELF Voetbal terug op zijn overstap in januari 2009. Ajax legde 3,15 miljoen euro voor hem op tafel. "Ik dacht bij Ajax een paar keer kampioen te kunnen worden. Maar het liep in combinatie met het team toen allemaal heel anders. De trainer (Marco van Basten, red.), die me had gehaald, vertrok. De nieuwe trainer (Martin Jol, red.) toonde geen vertrouwen in me."



"Ik heb daardoor niet naar mijn kunnen gepresenteerd. Ajax is zeker een warme club. De mensen binnen de club zijn aardig en open. Dat waardeer ik. Na mijn vertrek ben ik lange tijd contact blijven onderhouden met Rasmus Lindgren en Jan Vertonghen. Maar achteraf had ik die stap nooit moeten maken."



Down Under

Een voorspelling voor Ajax - FC Twente vindt hij lastig te geven. Wielaert doet zijn verhaal immers vanuit Melbourne, Australië, waar de temperatuur tussen de 25 en dertig graden schommelt. In juni 2013 tekende hij een contract bij Melbourne Heart, later Melbourne City. Nadat hij in april 2015 na twee enkeloperaties stopte, bleef hij er met zijn vrouw, dochter Lola van 9,5 jaar en zoon Kick van vijf jaar hangen.



"Hier kan ik geen Nederlandse televisie ontvangen. Ook via de satelliet lukt dat niet, omdat je letterlijk aan de andere kant van de wereld zit. Wat ik meekrijg, gebeurt via de Nederlandse voetbalapps. Of als ik via een videosite een duel ga terugzoeken. Ik heb toevallig vanmorgen (vrijdag, red.) nog de samenvatting van FC Barcelona - Paris Saint-Germain teruggekeken. Ongelofelijk wat daar gebeurde. En een vriend van me heeft een keer zijn iPad voor de televisie gezet, waardoor ik op Skype kon meekijken. Ajax - FC Twente wordt zondag voor mij 's nachts gespeeld. Het is hier tien uur later. Maar het gebeurt wel eens dat ik 's nachts wakker word en Livescore direct check. Of een alarmpje hoor, als ik een wedstrijd heb geactiveerd."







Titelrace

Wielaert verwacht na even nadenken een zege voor Ajax. Ook al speelden de Amsterdammers donderdagavond nog in de Europa League uit bij FC Kopenhagen. "Uit eigen ervaring weet ik dat je in het volgende weekend dan liever een goede tegenstander kunt treffen dan een ploeg waarvan je bij voorbaat zou verwachten dat je wint. Tegen FC Twente zullen de spelers beseffen dat ze er voor de volle honderd procent voor moeten gaan."



In de titelstrijd hoopt Wielaert toch op Feyenoord. "Ik merk dat ik niet de enige ben. Ik gun het de club nu wel. Ook al heb ik nooit voor Feyenoord gespeeld, ik heb toch een zwak voor de club. Maar Het Legioen speelt ongetwijfeld een rol. Ze helpen de spelers natuurlijk met hun support, maar zorgen tegelijk ook voor een grote druk. Feyenoord heeft een redelijk jong elftal. De titelrace is in ieder geval nog lang niet gespeeld."



Sabbatical

Eind december en begin januari was Wielaert voor het laatst in Nederland. "Toen daarna de visa voor Australië waren geregeld, wat niet zo gemakkelijk was, zijn we weer teruggekeerd. Nadat ik ben gestopt, reisden we eerst een halfjaar door Australië. Daarna hadden mijn vrouw en ik allebei het gevoel dat we hier nog niet klaar waren en langer wilden blijven. Het complete plaatje spreekt ons hier aan. Het is allemaal veel relaxter, er is meer respect. Ook speelt het klimaat een beetje mee."



Met zijn gezin is Wielaert nog op zoek naar een vaste plek. "Nu zijn het telkens korte-termijn-oplossingen met huren. Het liefst dichtbij de school van de kinderen. Hoe lang we blijven, weten we niet. In ieder geval nog minstens twee jaar. Dan gaat Lola naar het voortgezet onderwijs. Dan moeten we de keuze definitief maken. Maar hoe langer je wegbent uit Nederland, hoe moeilijker het zal worden om te kiezen voor een terugkeer."







Nadat hij een punt achter zijn carrière zette, koos Wielaert bewust voor een sabbatical. "Dat was na twintig jaar ook erg prettig. Even afstand van de politiek in de voetbalwereld. Ik ken mezelf. Als ik iets nieuws zou beginnen, stort ik me daar voor de volle honderd procent in. Nu koos ik puur voor het gezin. Inmiddels is de volgende stap aangebroken. Morgen (zaterdag, red.) begin ik met een coachingcursus hier. Mijn huiswerk heb ik al opgestuurd gekregen. Binnenkort ga ik om de tafel met Melbourne City FC om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen."



"Het voetbal leeft in Australië enorm. Het wordt elk jaar groter en groter. De terugkeer van Harry Kewell en later Tim Cahill naar de A-League heeft daar verder aan bijgedragen. Het is echt booming. Alleen hebben clubs vaak geen goede jeugdopleidingen. Ik kan daar bij Melbourne City wellicht een steentje aan bijdragen. Maar ik moet nog ontdekken of ik het liefst jeugd train. Of toch volwassenen? Het gaat weer kriebelen om terug te keren in het wereldje. Met terugwerkende kracht heb ik spijt dat ik de trainerscursus niet tijdens mijn eigen loopbaan al heb gedaan."



Landgenoten

Zelf voetbalt hij nog één keer in de week in de zaal. "Dat is meer voor de fun. Het jaartje rust heeft mijn enkel ook goed gedaan. Ik heb er geen last meer van. Maar ik heb eigenlijk meer tegen een golfbal aangeslagen de laatste tijd dan tegen een voetbal getrapt. Al heb ik vorig jaar tijdens een kort verblijf nog meegedaan met een partijtje vijf tegen vijf op de Markt in Nijmegen met allemaal oud-spelers van NEC. En bij Ajax werd ik toen ook uitgenodigd om een wedstrijdje te spelen."



Wanneer hij opnieuw in Nederland is te zien, weet hij niet. "Ik denk pas in de zomer van 2018. Dan is het hier winter. Het valt me op dat veel Nederlandse voetballers na hun carrière in Australië blijven hangen. Kew Jaliens, Victor Sikora en Patrick Zwaanswijk wonen hier ook. Toen ik hier arriveerde, had ik ook niet verwacht dat ik er nu nog steeds woonde."