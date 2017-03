'LA Galaxy en Manchester United in gesprek over Ibrahimovic'

Alexi Lalas, de voormalig algemeen directeur van de Amerikaanse profclub, bevestigde dat tegenover BBC Radio Five Live. De 35-jarige aanvaller kent een aflopende verbintenis en zou in de zomer de tocht over de Atlantische Oceaan moeten maken.



"Er zijn gesprekken gaande", vertelde Lalas. "Ik denk dat een overgang zeker mogelijk is. Galaxy is de superclub in de Major League Soccer. Ze doen grote, reusachtige dingen. We hebben sexy aanwinsten, die naam hebben ze ook ontwikkeld. Ibrahimovic past precies in dat plaatje."



Ibrahimovic arriveerde afgelopen zomer transfervrij in Manchester. Zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain werd niet verlengd. Dit seizoen is hij al goed voor 26 doelpunten, waarvan vijftien in de Premier League.