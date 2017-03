Huisadvocaat Feyenoord gaat in zaak-Vilhena voor clean-sheet

De Rotterdamse club gaat in beroep tegen de schorsing van vier wedstrijden, waarvan één duel voorwaardelijk, die Vilhena opgelegd kreeg. Huisjurist Joris van Benthem kan opnieuw aan de bak. De zaak donderdagavond bij de KNVB in Zeist bleek vrijdagochtend niets te hebben opgeleverd.





Feyenoord en Tonny Vilhena gaan in beroep tegen de straf van vier duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk:https://t.co/XOq1wRL9De — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 10 maart 2017







De straf voor Vilhena, na de vermeende elleboogstoot in het gelaat van Spartaan Mathias Pogba van afgelopen zondag, bleef ongewijzigd. Een tegenvaller voor Van Benthem, die betoogde dat de verklaringen van Sparta niet waren ondertekend, scheidsrechter Danny Makkelie op een prima positie had gestaan om het voorval te beoordelen én het geen bewuste elleboogstoot van Vilhena zou zijn.



Door het beroep, dat is aangetekend, kan Vilhena zondag tegen AZ gewoon spelen. De uitwedstrijden tegen Heerenveen en Ajax en Go Ahead Eagles zijn nog wel serieus in gevaar. Een beroepscommissie, met nieuwe mensen, velt volgende week een finaal oordeel. Van Benthem is nog vol vertrouwen. In vier eerdere zaken had hij al succes. Welke? We zetten ze nog even op een rij:



Simon Gustafson

De Zweedse middenvelder werd vorige maand uit het veld gestuurd tijdens het duel van het tweede elftal met sc Heerenveen vanwege een vermeende natrappende beweging. Het schikkingsvoorstel van vier wedstrijden uitsluiting, waarvan één voorwaardelijk, werd verworpen. Mede doordat het wedstrijdformulier drie uur te laat werd verstuurd en natuurlijk door de inbreng van Van Benthem. De KNVB bracht de schorsing uiteindelijk terug tot één wedstrijd.



Rick Karsdorp

De aanklager betaald voetbal wilde Rick Karsdorp in augustus 2015 voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, schorsen. De verdediger had een tackle op FC Utrecht-verdediger Christian Kum begaan en volgens de aanklager was er sprake van 'ernstig gemeen spel'. Van Benthem wist de bond er echter van te overtuigen dat hier geen sprake van was. Karsdorp werd vrijgesproken.





Eljero Elia

In september 2015 was Eljero Elia de pineut. De vleugelaanvaller van Feyenoord zou in een wedstrijd van het tweede elftal tegen SC Cambuur een tegenstander een kopstoot gegeven of geslagen hebben. Twee scheidsrechters spraken allebei van een ander voorval en het incident werd niet opgeschreven op het wedstrijdformulier. Feyenoord ging niet akkoord met de straf en wegens 'een vormfout' werd Elia uiteindelijk vrijgesproken.





Michiel Kramer

Feyenoord-aanvaller Michiel Kramer zou in oktober 2015 Ted van de Pavert, verdediger van De Graafschap, geslagen hebben. Feyenoord ging destijds opnieuw in beroep. Van Benthem haalde bewegingswetenschapper Jo de Ruiter erbij en 'een slaande beweging' kon niet aangetoond worden. Ook Kramer werd vrijgesproken.