'Arsenal gaat voor Dybala bij komst Allegri'

Paulo Dybala wordt de nieuwe spits van Arsenal, zo meldt talkSPORT. Massimiliano Allegri lijkt de opvolger te worden van Arsène Wenger als trainer van The Gunners en wil de spits naar verluidt graag naar Londen halen.

Dybala is bezig aan een prima seizoen in Italië. Met twaalf doelpunten heeft de Argentijn een groot aandeel in het aanstaande kampioenschap van de Oude Dame.