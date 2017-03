Voor Ronald Koeman kan het grote hopen beginnen

Ronald Koeman kende een vliegende start met Everton in de Premier League . Na een moeizame periode heeft de Nederlander de weg omhoog weer ingezet. Toch kan bij een zege zaterdagmiddag op West Bromwich Albion de blik van Koeman al op volgend seizoen. Hopen op Europees voetbal. Of wie weet zelfs op FC Barcelona .

Europees voetbal was én is de doelstelling van Koeman bij The Toffees. Een loodzwaar karwei in de wetenschap dat Chelsea, Manchester United en Manchester City miljoenen hebben geïnvesteerd; en Arsenal, Liverpool en Tottenham ook over een zeer sterke en brede selectie beslissen. Een plek bij de eerste zes ploegen in de Premier League zou een wereldprestatie betekenen. Maar ook, en dat bovenal, een gigantisch lastig karwei.

De huidige zevende plaats is daarom voorlopig het hoogst haalbare voor Koeman. Zeker als je bedenkt dat de topploegen in de Premier League dit seizoen heel degelijk presteren. Vorig jaar waren er met Liverpool en Chelsea enkele uitschieters naar beneden. Dit jaar niet.

Er zijn dus ook relatief weinig kansen voor Koeman. Bij een ineenstorting van Arsenal komt er wellicht nog een plekje vrij bij de bovenste ploegen, maar waar Arsène Wenger zelden een prijs pakt, steekt hij ook zelden ver onder de top. Ondanks de crisis van Arsenal lijkt dat dus zeer onwaarschijnlijk. De huidige zevende plek lijkt voor Everton dus wat er rest. En dat is helemaal geen slechte prestatie. Na 27 speelrondes heeft Koeman Everton weer op het niveau van de jaren voor Roberto Martínez gebracht.

Aantal punten van Everton na 27 speelrondes:

2016/17 7e 44 punten 2015/16 12e 27 punten 2014/15 14e 28 punten 2013/14 7e 45 punten 2012/13 6e 42 punten

Uitstekend dus. Toch wordt directe plaatsing voor Europees voetbal nog hartstikke lastig. In Engeland krijgen alleen de nummer vijf en de twee bekerwinnaars een rechtstreeks ticket voor de Europa League. De laatste keer dat Everton overigens vijfde eindigde was in het seizoen 2008/09. Dat lijkt dit seizoen zoals gezegd onhaalbaar. De achterstand op Arsenal is zes punten en The Gunners hebben ook nog eens een wedstrijd meer gespeeld. Ook Manchester United heeft betere papieren dan Everton.

Mocht Everton zaterdagmiddag winnen van West Bromwich Albion dan kan het grote hopen dus beginnen. Naar onderen kijken hoeft niet meer, want de voorsprong op nummer acht WBA is dan zeven punten. Een veilige afstand. Omhoog kijken lijkt ook voor ijdele hoop. Dus kan Koeman alleen nog hopen op een Europees ticket.

Valt Everton straks in de kleurloze subtop van de Premier League?

4. Liverpool 27 duels 53 punten 5. Arsenal 26 duels 50 punten 6. Manchester United 26 duels 49 punten 7. Everton 27 duels 44 punten 8. West Brom 27 duels 40 punten 9. Stoke City 28 duels 36 punten





Omdat de League Cup is gewonnen door Manchester United, een ploeg die boven Everton eindigt, is er nog altijd hoop de gang naar de Europa League - iets dat Koeman eerder met Southampton ook lukte. Als een ploeg boven Everton de FA Cup wint, Arsenal, City, Liverpool, United én Tottenham zijn nog in de race, dan schuift het plekje voor de voorronde van de Europa League door naar de nummer zeven: Everton.

Europees ticket of niet, de zevende plek is een positie waar ze tevreden mee zijn in Liverpool. Na de geweldige start hadden ze wellicht even hoop op meer, maar ondanks de uitblinkende Romelu Lukaku zat er niet meer in dan de zevende stek in de Premier League. De selecties van de eerste zes zijn ook simpelweg sterker dan de rest.

FC Barcelona

Dan wacht voor Koeman na dit seizoen ook nog een belangrijke keuze. Is er genoeg cement om door te bouwen op Goodison Park? En dan is er ook nog de link met Barça. "Voor mij persoonlijk, en voor veel jongens, is het duidelijk dat we willen dat hij blijft", stelde verdediger Ashley Williams. "Koeman is begonnen met het bouwen van een team en we hebben veel vertrouwen in de toekomst. Toch zal ook hij zijn eigen ambities hebben, maar vooralsnog genieten wij van de samenwerking met hem."

Of Koeman op de trein naar FC Barcelona stapt, zal ongetwijfeld snel duidelijk worden. Mocht hij de kans krijgen om zijn grote droom werkelijkheid te laten worden, zal een overstap logisch zijn. Ook als hij genoeg cement ziet om verder te bouwen met Everton.

Daarom is het grote hopen voor Koeman begonnen. Hopen op Europees voetbal. Hopen op de trein naar Barcelona.