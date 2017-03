Blijf alsjeblieft nog even van de prestatie van FC Barcelona af

In de wereld waarin alles sneller moet, de transferbedragen almaar stijgen en de mogelijkheden onbeperkt lijken, is het soms ook goed om te relativeren. Te kijken naar de kleine dingen die de sport juist zo mooi of bekrompen maakt.

Afgelopen woensdag was de voetbalwereld getuige van iets unieks. Iets extreem bijzonders in Camp Nou. Iets dat we de komende jaren, decennia, niet meer zullen zien. Een comeback waar zelfs Harry Houdini zijn hoed voor zou afnemen. Een mirakel waar de grootste optimist niet meer in geloofde. Als Nathan Rutjes voor FC Barcelona had gevoetbald, gelukkig een hele hypothetische situatie, dan had zelfs hij het bijltje er bij neergegooid.

Dat het toch nog goed kwam, dat kan alleen FC Barcelona. De ploeg die het afgelopen decennia de standaard was waar iedereen van droomde. De club waar het mooiste voetbal ter wereld werd gespeeld. Waar Lionel Messi onmogelijke dingen deed. Jarenlang staan ze al op het allerhoogste podium. Die kwaliteit, ervaring en overtuiging leverden ze de bizarre comeback op tegen Paris Saint-Germain.

Natuurlijk is het mooi dat die prestatie een inspiratiebron voor vele andere voetballers is. Voor clubs die terug willen komen uit geslagen positie is dit natuurlijk hét voorbeeld. Alleen ik had zo gehoopt dat dit huzarenstukje voor de komende jaren onaantastbaar zou blijven. Boven al het andere. Dat we alleen over deze wedstrijd zouden spreken als ervaring. Iets bijzonders. Een belevenis. Maar zéker niet als een vergelijking. Met niets. Deze amper te bevatten comeback is namelijk niet te vergelijken. Iedere vergelijking die gemaakt wordt met deze wedstrijd zou een belediging zijn voor de spelers van Barça.

Toch gebeurde het. Amper 24 uur na het laatste fluitsignaal in Camp Nou was de eerste vergelijking al gemaakt. Albert Stuivenberg was de dader. Trainer van Racing Genk. Na de 2-5 zege van zijn ploeg tegen de Belgische opponent Gent maakte hij de vergelijking. Zonder enige schaamte. "Of we nu geplaatst zijn? Absoluut niet. Niemand heeft zich gekwalificeerd na één wedstrijd. Deze week hebben we in Barcelona iets unieks gezien, dat kan dus gebeuren in het voetbal." Zonder het te beseffen reduceert de Nederlandse coach de voetballers van Barça tot het niveau van Gent. Ai.

Een kapitale fout, die als een dolk in het voetbalhart steekt. De comeback tegen PSG werd behaald door de allerbeste spelers ter wereld. Spelers die al jarenlang samen het beste team vorm. Ze waren ook nog eens getergd tot op het bot. Alleen onder die omstandigheden konden de beste spelers ter wereld die unieke prestatie leveren. Een vergelijking met ieder ander team; elke andere situatie is ondenkbaar. Een belediging zelfs.

Over een jaar of veertig. Als Messi ambassadeur is van een Argentijnse stichting; Iniesta assistent-coach bij FC Barcelona van Xavi; en Neymar bezig is aan zijn derde termijn als bondscoach van Brazilië. Wie weet dat er dan een situatie voorkomt, waarbij de vergelijking naar 8 maart 2017 passend is. Als Manchester United met 5-0 van Bayern München heeft verloren in de kwartfinale van de Champions League. Misschien dat er dán een gelijkenis met deze prestatie van Barça getrokken kan worden. Misschien. En natuurlijk: laat de comeback een prachtige inspiratiebron zijn voor iedereen in de voetbalwereld. Maar blijf er alsjeblieft nog even af. In elk geval nog een jaar of veertig.