Veel blessures bij Feyenoord: "Anderen moeten het nu laten zien"

Onder andere Eljero Elia, Brad Jones en Terence Kongolo zullen tegen de Alkmaarse ploeg niet van de partij zijn. "Het is vervelend dat we deze week zo veel blessures hebben opgelopen", zegt Van Bronckhorst op de wekelijkse persconferentie. "Het is nu aan de anderen om het te laten zien. Zoals ik eerder zei hebben we een grote selectie en wisten we dat dit soort momenten zouden komen. Op momenten als deze moeten we er ook staan."

"De blessure van Jones is een vervelende", vervolgt de oefenmeester. "Hij heeft in de wedstrijd tegen PSV een wond aan zijn scheenbeen opgelopen. Afgelopen zondag, na de wedstrijd tegen Sparta, is die infectie erger geworden. Hij heeft een aantal nachten in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Ik ben gisteren bij hem langs geweest en we verwachten dat hij vandaag weer naar huis kan."

Nelom

Verdediger Miquel Nelom kreeg deze week de nodige kritiek te verduren. Zo zou de verdediger van Feyenoord te makkelijk over de warming-up hebben gedacht en oogde hij op het veld ook niet helemaal scherp. "Het is maar waar je op let", zegt de Feyenoord-trainer. "Ik denk dat Miquel, samen met Bart Nieuwkoop, het vaakst moet warmlopen. Met Terence Kongolo is altijd wel iets tijdens een wedstrijd, net zoals met Rick Karsdorp."

"Van de vijftien keer dat hij moet warmlopen is er misschien veertien keer niets aan de hand. Terence bleef tegen Sparta haken in het kunstgras waardoor hij last kreeg. Misschien dacht Miquel tijdens de warming-up dat er toch niets ergs zou zijn en weer kon gaan zitten. Dat weet ik niet. Ik let normaal gesproken niet op de manier hoe mijn spelers warmlopen, maar ben meer bezig met de wedstrijd."