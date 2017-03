Is Davy Klaassen klaar voor Napoli?

Davy Klaassen is bij Ajax ondanks het verlies tegen Kopenhagen opnieuw bezig aan een prima seizoen. Afgelopen weekend was de dynamische middenvelder met een doelpunt tegen FC Groningen (1-1) opnieuw belangrijk voor zijn ploeg. Klaassen wordt al een aantal jaar in verband gebracht met grote clubs, maar inmiddels speelt de 24-jarige aanvoerder nog steeds in Amsterdam. Wordt het tijd voor de grote stap?

De dynamische middenvelder is dit seizoen goed voor twaalf doelpunten en zes assists. Staat Klaassen al een tijdje stil in zijn ontwikkeling of wordt hij ieder jaar beter? We trekken de statistieken van de afgelopen drie seizoenen erop na.





2014/15 2015/16 2016/17 Wedstrijden 30 31 24 Doelpunten 6 13 12 Assists 9 8 6



Door de jaren heen heeft Klaassen zich steeds meer ontwikkeld als doelpuntenmaker. Ook dit seizoen is hij bijzonder effectief voor het doel en heeft hij dankzij de enorme diepgang in zijn spel er al twaalf in liggen, nu al bijna evenveel als vorig seizoen. Door slimme loopacties vergeet de verdediging hem vaak op te pikken en staat hij op de juiste plaats op het juiste moment.





Davy Klaassen maakte dit seizoen al twaalf doelpunten, waaronder één tegen PSV.



Concurrentie

Vorige zomer werd Klaassen al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Napoli en ook dit seizoen zou de club uit Napels in hem geïnteresseerd zijn. Welke aanvallende centrale middenvelders staan momenteel onder contract bij de Italiaanse club die concurrentie kunnen worden van Klaassen?





Naam Wedstr. 2016/17 Doelpunten Assists Contract tot Marek Hamsik 27 10 8 Juni 2020 Piotr Zielinski 26 4 6 Juni 2021 Emanuele Giaccherini 12 1 0 Juni 2019 Marko Rog 6 0 0 n.n.b.



Onder trainer Maurizio Sarri speelt Napoli vaak met een 4-3-3 opstelling. De Italiaanse oefenmeester speelt graag met één verdedigende middenvelder en twee aanvallend ingestelde spelers voor hem.



Het is duidelijk dat clubicoon Marek Hamsik ook bij een transfer van Klaassen een onbetwiste basisspeler zal zijn op het middenveld bij de Italianen. De Slowaaks international heeft een vergelijkbare speelstijl met Klaassen en het zal dus lastig zijn voor de Nederlander om zich op zijn positie te bewijzen.



Mocht Klaassen de overstap maken naar Napels, dan zal hij waarschijnlijk de concurrentie aan moeten gaan met Piotr Zielinski en Marko Rog. Beide spelers zijn jonge talenten die een grote toekomst lijken te hebben als centrale middenvelders bij Napoli. Zielinski heeft inmiddels veel wedstrijden voor Napoli gespeeld, maar is nog niet zo doelgericht als Klaassen dit seizoen. Nu is het in de Italiaanse competitie met de ouderwetse catenaccio natuurlijk lastiger om het net te vinden. Marko Rog wordt dit seizoen gehuurd van Dinamo Zagreb, maar Napoli heeft al aangegeven gebruik te maken van de optie tot koop. Emanuele Giaccherini is meer gehaald voor de breedte en invalbeurten.



Het zal dus dringen worden op het middenveld, maar als Klaassen zijn doelgerichtheid behoudt kan hij zeker van toegevoegde waarde zijn voor Napoli. Afwachten dus.