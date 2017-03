Voor wie kiest Van Bronckhorst wél bij Feyenoord?

Normaalgesproken gaat het er bij Feyenoord over wie níet speelt. En dan vooral in combinatie met Dirk Kuijt. Giovanni van Bronckhorst moest de laatste weken keuzes maken wie hij passeerde. Voor het duel met AZ gaat het er echter vooral over wie er wél (kunnen) spelen. De Rotterdammers kampen namelijk met aardig wat blessures die gevolgen hebben voor de basisopstelling.

“ Het klinkt een beetje oneerbiedig voor iemand met de status van Kuijt: maar hij is toch een beetje de slet van Feyenoord geworden dit seizoen.”

Afwezig: Brad Jones

Logische vervanger: Kenneth Vermeer

Van Bronckhorst koos enkele weken geleden openlijk voor Jones ten opzichte van Vermeer als eerste keeper. De Australiër predikt rust in het doel van Feyenoord, maar door de blessure van Jones mag Vermeer alsnog opdraven. Bij Tim Krul, collega in het doel van opponent AZ, werd pijnlijk duidelijk hoe belangrijk ritme voor een doelman is. Zal Vermeer ook zo enorm moeten wennen? In elk geval is de afwezigheid van Jones een flinke aderlating voor Van Bronckhorst, al was het alleen al omdat ná deze wedstrijd de vraag wie eerste keeper wordt, waarschijnlijk opnieuw zal opduiken.





De laatste wedstrijd van Vemeer in Feyenoord 1 was op 8 mei 2015, tegen NEC (1-0 winst).

Afwezig: Terence Kongolo

Logische vervanger: Miquel Nelom

Het verschil tussen Kongolo en Nelom is er één van dag en nacht. Waar de eerstgenoemde linksachter van Feyenoord een uitstekend seizoen kent en zich heeft opgewerkt tot een belangrijke waarde, is zijn plaatsvervanger vooral veelbesproken vanwege negativiteit. Hij zou tekort komen voor het niveau van de Rotterdammers en is bovendien niet tevreden zijn met zijn rol. Wellicht kiest Van Bronckhorst daarom toch voor Lucas Woudenberg? Eerder maakte De Witte Keniaan wél al veel indruk.





Nelom viel matig in tegen PSV. Hij verstuurde geen pass; loste geen schot; blokte niet één schot...

Afwezig: Eljero Elia

Logische vervanger: Dirk Kuijt

Dirk Kuijt op linksbuiten? Die kans is niet zo groot. Hoewel je het bij de routinier ook niet kan uitsluiten. Het klinkt een beetje oneerbiedig voor iemand met de status van Kuijt: maar hij is toch een beetje de slet van Feyenoord geworden dit seizoen. Hij wordt namelijk op veel postities gebruikt. Toch is de kans groter dat Van Bronckhorst gaat schuiven in zijn elftal. Steven Berghuis naar links, Kuijt op reechts? Of toch Jens Toornstra op rechts en Kuijt op het middenveld? Van Bronckhorst heeft zijn puzzelstukjes al in handen. Hij hoeft alleen nog maar te schuiven.





Kuijt vult dit seizoen de positie waar hij nodig is - met verve overigens - in. Net als op het WK 2014 onder Louis van Gaal.

Afwezig: Bilal Basaçikoglu

Logische vervanger: Geen.

Basaçikoglu is dé vaste invaller van Feyenoord dit seizoen. Van zijn 23 Eredivisie-optredens stond hij er slechts vijf in de basis. Achttien keer (!) viel hij in. Dat zal tegen AZ niet gebeuren, want dan kan Van Bronckhorst geen beroep doen op de linksbuiten. Wellicht ziet hij in Woudenberg ditmaal de man om in te vallen en de linkerkant te bestrijden? Echte aanvallers heeft de coach, op Michiel Kramer na, namelijk niet meer.



Als de Bilal niet in de basis staat, is de kans bijna 100% dat hij als invaller minuten maakt.

Afwezig: Marko Vejinovic

Logische vervanger: Geen.

De middenvelder speelde dit seizoen slechts negentig minuten mee in de Eredivisie bij Feyenoord. Hij deed dat bovendien zo matig dat hij zelf niet eens tevreden was met zijn eigen optreden. Van Bronckhorst dús ook niet. Sindsdien heeft hij in de Nederlandse competitie geen speeltijd meer gehad. Een vervanger van Vejinovic lijkt dan ook overbodig.



Vejinovic zal Feyenoord zeer waarschijnlijk niet missen...

Niet de vraag wie er níet speelt, en dan vooral of Kuijt in de basis staat, maar vooral de vraag voor wie Van Bronckhorst wél kiest in zondagmiddag in De Kuip tegen AZ wordt ditmaal een interessante. De puzzelstukjes in de basisopstelling kunnen we redelijk worden gelegd. De opties op de bank zijn voor Van Bronckhorst echter een stuk beperkter. En wie komt waar exact te staan?

Natuurlijk heeft hij mannen als Renato Tapia, Kramer en Simon Gustafson nog achter de hand. Al is alles wat erachter zit wel beduidend minder. En dat terwijl puntverlies tegen AZ om meerdere redenen eigenlijk écht voorkomen moet worden…