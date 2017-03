'Sánchez verlaat Arsenal voor Manchester United'

Alexis Sánchez is de malaise bij Arsenal beu en gaat zijn geluk beproeven bij Manchester United, zo meldt Daily Express. De aanvaller weigert een nieuw contract te tekenen in Londen en kan rekenen op interesse van verschillende topclubs. Ook Chelsea zou in de race zijn om de Chileense dribbelaar.

De transfer zal niet in goede aarde vallen bij de fans van The Gunners. Toen Robin van Persie in 2012 dezelfde overstap maakte, werd hem dat niet in dank afgenomen. De Nederlandse spits zou later nog ruim vijftig doelpunten maken in Manchester.