Ajax - Twente: hoe vergaat het de kampioenen van 2011?

Mede dankzij twee treffers van Siem de Jong werden de Tukkers op de laatste speeldag van het seizoen met 3-1 verslagen. Hoe vergaat het de basisspelers die destijds het kampioenschap voor Ajax veilig stelden?







Kenneth Vermeer moest één keer vissen na een schot van Theo Janssen, maar gelukkig voor de doelman werd Ajax toch kampioen. Na meer dan tien jaar in Amsterdam besloot de doelman in 2014 de gevoelige overstap te maken naar Feyenoord. Hier raakte hij vorig jaar ernstig geblesseerd en kijkt hij dit seizoen toe hoe zijn vervanger Brad Jones het meer dan behoorlijk doet onder de lat in Rotterdam.







Gregory van der Wiel gaf in de kampioenswedstrijd tegen Twente de assist voor de 1-0 en er werd hem een grote toekomst voorspeld. De inmiddels 29-jarige verdediger speelde na zijn vertrek uit Amsterdam ruim honderd wedstrijden voor Paris Saint-Germain. Vorige zomer werd hij als grote naam binnengehaald bij Fenerbahce, maar de 46-voudig international kwam dit seizoen pas veertien keer in actie voor de Turkse club.







Toby Alderweireld heeft zich enorm ontwikkeld als centrale verdediger. In Nederland werd er nog getwijfeld of hij fysiek sterk genoeg zou zijn voor de Premier League, maar de Belg heeft inmiddels iedereen de mond gesnoerd. Alderweireld is een echte leider geworden en is niet meer weg te denken uit het centrum van Tottenham Hotspur.







Jan Vertonghen werd in zijn tijd bij Ajax in korte tijd een icoon. De verdediger schakelde zijn mannetje uit en pikte daarnaast vaak een goaltje mee. Vertonghen is een vaste waarde bij de Spurs, waar hij al jaren een uitstekend centrum vormt met zijn vriend en collega Alderweireld.







Nicolai Boilesen stond bekend als een van de allergrootste talenten die Ajax in de gelederen had. We weten inmiddels allemaal hoe het in Amsterdam is afgelopen met de Deen, maar hij heeft wel vier landstitels op zijn erelijst. Afgelopen zomer werd hij eindelijk verkocht en neemt hij dit seizoen plaats op de bank bij FC Kopenhagen in zijn geboorteland.







Vurnon Anita kon op verschillende posities spelen, wat hem een erg bruikbare speler maakte bij Ajax. Hij moest het niet hebben van zijn geweldige passing of doelgerichtheid, maar zonder hem op het middenveld hadden de Amsterdammers het vaak moeilijk. Zijn goede prestaties leverden hem in 2012 een transfer op naar Newcastle, waar hij momenteel strijdt om promotie naar de Premier League.







Christian Eriksen ontwikkelde zich in rap tempo en kon rekenen op interesse van verschillende topclubs. De Deen vertrok in 2013 naar Tottenham Hotspur, waar hij nog steeds onder contract staat. Ook dit seizoen is hij met vijf doelpunten en tien assists weer van grote waarde voor de Spurs.







Siem de Jong was de onbetwiste matchwinner in de kampioenswedstrijd, maar daarna ging het bergafwaarts met de aanvallende middenvelder. Mede door veel blessureleed werd zijn periode bij Newcastle United een groot fiasco en wordt hij dit seizoen verhuurd aan PSV. In Eindhoven kwam hij tot dusver tot zeventien optredens in het eerste elftal.







Demy de Zeeuw heeft als enige speler uit dit rijtje zijn schoenen aan de wilgen gehangen. De 33-jarige oud-international speelde na zijn vertrek bij de Amsterdammers nog voor Spartak Moskou en Anderlecht. In 2015 sloot De Zeeuw af bij NAC Breda, waar hij na een onthutsend slecht seizoen degradeerde naar de Jupiler League.







Miralem Sulejmani is nog altijd de duurste aankoop ooit van Ajax, maar bracht nooit helemaal wat er van hem verwacht werd. De Serviër kwam vaak lui over en was meer dan eens een paar kilo te zwaar. Ook een transfer naar Benfica bracht niet het beloofde succes voor het voormalige supertalent. Inmiddels lijkt hij zijn plek gevonden te hebben bij Young Boys in Zwitserland.







Lorenzo Ebecilio verdween volledig van de radar na een goed seizoen in Amsterdam. In 2013 liet hij Ajax achter zich en kwam hij uit voor FK Gabala, Metalurg Donetsk en Anzhi Makhachkala. Dit seizoen maakte hij de overstap naar APOEL Nicosia, waar hij nog twee keer mee mocht doen in de Europa League.