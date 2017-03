E-Sporter Paskie Rokus: Topsporter achter de spelcomputer

“ Het is gewoon topsport”

Naast FIFA-speler is Rokus ook hartstochtelijk supporter van de club. Aan de muur in zijn woonkamer hangt een groot portret van oud-Vitessenaar Wilfried Bony. "Sinds afgelopen zomer ben ik in dienst van de club. Ik hoorde dat de clubs bezig waren een e-Divisie op te zetten. In het geheim heb ik vorig jaar al eens proefgedraaid. Dat is toen geweigerd, maar dit jaar is het goedgekeurd. Ik heb me toen bij Vitesse gepresenteerd. Ik zei: 'ik woon in Arnhem, ben Vitesse-fan en goed in FIFA, dus ik ben de ideale man voor deze job.'"

En of Rokus goed is in FIFA. Hij kroonde zich tot twee keer toe tot Nederlands kampioen; in 2012 op de Xbox360 en in 2015 op de PlayStation 4. Daarnaast werd hij ook nog twee keer tweede. Dat was in de tijd dat hij nog aangesloten was bij game-organisatie Visualise, waarvoor hij verschillende toernooien speelde in het buitenland. "In Duitsland, België en Londen bijvoorbeeld, maar het hoogtepunt was een toernooi in Las Vegas, waar de winnaar 160.000 dollar kon winnen."

Tegelijkertijd betekende het toernooi in Californië ook zijn grootste baalmoment, want Rokus werd in de achtste finale uitgeschakeld door de Lionel Messi van het gamen. "Ik speelde tegen Bruce Grannec. Hij was op dat moment echt de man. Hij speelde onder een schuilnaam, maar ik herkende hem direct. We speelden voor onwijs veel publiek in een soort arena. In de 85ste minuut kwam ik voor, maar hij maakte in de slotminuut de gelijkmaker door een enorme blunder van mijn keeper. Uiteindelijk verloor ik na verlenging. Toen zat ik er echt doorheen. Ik liep door Las Vegas en wilde eigenlijk naar huis. Ik dacht namelijk echt dat ik dat toernooi zou winnen."



Geconcentreerd tijdens een spelletje FIFA



Bekendheid

Dat soort toernooien speelt Rokus inmiddels niet meer, want zijn blik is volledig gericht op de e-Divisie, een competitie waarin alle achttien eredivisieclubs een FIFA-speler afvaardigen. Momenteel staat hij in de middenmoot, maar er zit volgens hem nog de nodige rek in. "Als je naar de stand kijkt is Dani Hagebeuk van Ajax verreweg de beste. Hij doet het nu volop en dat merk je. Als ik ook fulltime zou gaan spelen, dan zou het zeker beter gaan. Ik heb het gevoel dat ik alles zou kunnen winnen."

Het bestormen van de top is iets voor later, want momenteel heeft Rokus 'gewoon' nog een 32-urige werkweek bij de Rabobank. Hij hoopt van gamen binnenkort zijn werk te kunnen maken, mede doordat de e-Divisie steeds populairder wordt. "De laatste keer dat ik naar Vitesse ging, had ik een pet en bril op, maar ook toen werd ik herkend. Als ik naar de club ga moet ik op de foto met kinderen, maar ook ouderen herkennen me weleens." Gevraagd naar het meest bijzondere moment van de laatste tijd, komt er een verrassende reactie. "Ik bestelde laatst eten via Thuisbezorgd.nl. Dus ik zei mijn naam en degene die mij hielp reageerde: 'spreek ik met Paskie Rokus? Wow, je speelde echt goed tegen Go Ahead Eagles.' Dat zijn wel leuke dingen om te ervaren."

Vroeg naar bed

Dat Rokus zijn nieuwe bestaan serieus neemt, blijkt als we vragen naar wat er voor hem veranderd is sinds afgelopen zomer. "Het is gewoon topsport. Je moet actief blijven en je erin verdiepen. Ik vind ook dat je fit moet zijn. Ik sport er veel bij, zodat je ook mentaal sterker bent. Ik ga vroeger naar bed tegenwoordig en drink bijna geen alcohol meer. Als je moe bent, presteer je gewoon minder goed."

Daarnaast maakt Rokus na elke wedstrijd in de e-Divisie een analyse van zijn spel. "Ik noteer situaties in mijn mobiel. Daar kijk ik dan naar net voor de volgende wedstrijd. Bij deze FIFA scoorde ik nooit met vrije trappen, dus die ben ik anders gaan nemen. Ik neem ze nu met buitenkantvoet. De eerste twee vlogen er direct prachtig in." Als gamer van Vitesse lijkt Lewis Baker de geschikte man voor het nemen van vrije trappen, maar de e-Sporters spelen met hun Ultimate Team, waardoor het zomaar voor kan komen dat Cristiano Ronaldo in het zwartgeel is te bewonderen. "Dat is wel jammer, maar toch blijft Vitesse-NEC de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, ondanks dat je niet met de echte Vitesse-spelers speelt."