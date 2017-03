De afgelopen zomer van Besiktas overgekomen spits maakte zijn achtste doelpunt van het seizoen. In de stad van Volkswagen hadden ze ongetwijfeld gehoopt op een wat hoger aantal van de gewezen topspits, maar de cijfers tonen aan dat de fans hun hoop kunnen putten uit de nieuwe trainer Jonker. Gómez spint namelijk garen bij de aanwezigheid van de Amsterdammer. Vorige week scoorde hij al tegen FSV Mainz en vandaag besliste hij dus het duel met nummer twee RB Leizpig. In het verleden had Jonker ook al de leiding over hem tijdens vijf duels bij Bayern München. In al die wedstrijden wist hij het net te vinden.

De mensen die Bayern München een warm hart toedragen zullen in hun handjes hebben gewreven vanmiddag, want Jonker en Gómez hebben RB Leipzig praktisch uit de strijd om het kampioenschap geknikkerd. Aangezien de club uit Beieren geen fout maakte thuis tegen Eintract Frankfurt, bedraagt de voorsprong nu liefst tien punten. Er is een historische inzinking nodig wil de RedBull-club dat nog goed kunnen maken.

Kanté van Leipzig

Niet in de laatste plaats omdat de vorm van RedBull, officieel Rassenballsport, Leipzig niet om over naar huis te schrijven is. Na de winterstop verloor het al meer duels dan voor de onderbreking. Alleen FC Ingolstadt en Bayern waren voor de winterstop te sterk, terwijl het team dit jaar al werd verslagen door Borussia Dormund, Hamburger SV en nu dus VfL Wolfsburg.

De club uit Leipzig zal niet uitgroeien tot het Leicester City van Duitsland. The Foxes konden enkel Ngolo Kanté niet binnen boord houden na het succesjaar, maar nu blijkt hoe belangrijk de kleine Fransman daadwerkelijk was. Leipzig-middenvelder en de Kanté van Leipzig, Naby Keita, wordt inmiddels begeerd door verschillende Europese topclubs, waaronder de toekomstig Duits kampioen.

In zijn contract zou echter een regeling staan waarin staat dat hij niet naar München mag vertrekken, maar hoe lang kan Leipzig hun poot stijf houden. Een misschien nog wel belangrijkere vraag: wat gaat de club doen om het succes van dit jaar te continueren en de strijd in de toekomst weer aan te gaan met Bayern? Voor Wolfsburg, in het verleden een van de grote uitdagers van Der Rekordmeister, rest er dit seizoen niets anders dan proberen uit de gevarenzone te blijven.