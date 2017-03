Gebroeders De Jong geven antwoord op strijd Go Ahead

Luuk de Jong speelde niet zijn beste wedstrijd, maar was uiteindelijk wel beslissend door de 1-2 binnen te schieten. Eerder in de wedstrijd had zijn broer Siem de score uit een penalty geopend. Het bleek genoeg voor de drie punten, ondanks de strijd die Go Ahead Eagles aan de man bracht: 1-3.

Hij is een ideale speler voor een club die strijd tegen degradatie: Elvis Manu. Hij sleurt, draaft en jut het publiek op. Soms leidt zijn spel tot onverklaarbare acties, zoals een rare handsbal in kansrijke koppositie. PSV had de wedstrijd weliswaar allang moeten beslissen, mede door een grote kans van Siem de Jong na simpel balverlies van Manu, maar aan de andere kant hadden de verdedigers van PSV bij vlagen hun handen vol aan de buitenspeler.

Net voor de openingstreffer creëerde Manu zijn eerste grote kans. Dat deed hij helemaal zelf, zoals Luis Suárez in zijn beste dagen. Maar Manu zou Manu niet zijn als hij vervolgens de bal simpel op Jeroen Zoet zou schieten. Het was alles of niets bij de Nederlander met Ghanese roots. Vaak niets, soms alles. Net na rust was het alles, want hij stond op de juiste plaats om de gelijkmaker binnen te tikken, nadat de fijne voetballer Daniel Crowley goed het overzicht behield en de bal breed legde.

Alles of niets

De club uit Deventer heeft wel meer typische alles-of-niets-spelers, want ook Darren Maatsen en Jarchinio Antonia zijn spelers die veel kunnen op een goede dag, maar ook door de ondergrens kunnen zakken op een mindere dag. Centrumspits Sam Hendriks, niet goed genoeg gebleken bij Ajax, is een handenbinder waaraan Hector Moreno en Nicolas Isimat Mirin vandaag de nodige moeite hadden. De ideale aanvallers in de strijd tegen degradatie hebben er in ieder geval voor gezorgd dat er iets teweeg is gebracht bij Go Ahead Eagles na de winterstop.

In de slotfase van de wedstrijd maakte PSV nog de 1-3. De score had hoger kunnen uitvallen, maar onder meer Gaston Pereiro liet een dot van een kans liggen. Toch werd op het einde duidelijk dat Phillip Cocu met ontzag keek naar de aanvallers van Go Ahead. De trainer wisselde in de slotminuten aanvaller Pereiro voor verdediger Daniel Schwaab. De concurrenten van Go Ahead kennen wel een goed weekend, maar met deze aanvallers kun je je haast niet voorstellen dat ze op de achttiende plaats gaan eindigen.