Iedereen is trots op Lincoln City

Lincoln City is een amateurclub uitkomend op het hoogste niveau van Engeland. Het bereiken van de kwartfinale in het toernooi was al een unicum. De laatste keer dat een amateurclub zich wist te plaatsen voor de kwartfinale van het prestigieuze bekertoernooi was meer dan een eeuw geleden. In 1914 was het Queens Park Rangers dat doordrong tot de kwartfinale van de beker.

"Een wedstrijd tegen Arsenal zou ook fantastisch zijn", zei suppurter Jordan Brown eerder tegen ELF Voetbal. "Dan speel je ineens in een stadion van 60000 man. Het is zo anders dan we gewend zijn. Komende dinsdag spelen wij tegen North Ferriby United. Daar moet een materiaalman voor het veld zorgen…"



De fans krégen hun gewenste wedstrijd tegen Arsenal. Ze maakten er van meet af aan een feestje van. Meedoen leek nog belangrijker dan winnen.





9000 Lincoln fans in the away end today. Terrific support. #AFCvLCFC pic.twitter.com/x8aeLQugCq — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 11 maart 2017







Togetherness is unreal and what lincoln city are all about! York away next can't wait! So proud of you �⚪�⚪� #imps #Lincoln @LincolnCity_FC pic.twitter.com/g9XUliPYSc — Ryan. (@Razzmoss) 12 maart 2017





Ook de keeper is trots.

De wedstrijd zelf is alleen in de eerste helft spannend. Het staat slechts 1-0. Alleen Theo Walcott scoort. In de tweede helft maken the Gunners nog vier doelpunten, waardoor de 5-0 eindstand op het bord verscheen. Voor Lincoln City is verliezen wel een vreemde gewaarwording. De ploeg was negen duels ongeslagen. De laatste keer dat het team onderuit ging, was op 24 januari. Toen was Barrow in de competitie met 3-0 te sterk.



Het gaat in de Conference National sowieso uitstekend. De koploper verloor pas zes keer in 34 wedstrijden. Promotie naar de profs lonkt, want het team staat vijf punten los op de nummer twee Dagenham & Redbridge. De droom in de beker is mag dan dus over zijn, voor the Imps is het een seizoen om nooit te vergeten.