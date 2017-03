50.000 fans willen Barcelona-PSG overspelen

De wedstrijd moet over. Dat is simpelweg de conclusie die Luis Melendo Olmedo, fan van Real Madrid (!), trok direct na het duel tussen FC Barcelona-Paris Saint-Germain (6-1) in de Champions League. De Catalanen gingen door, de Fransen moesten naar huis. De oplossing: een petitie, vindt Olmedo.

"Dag mensen", schrijft de supporter. "Ik wil een petitie starten tegen scheidsrechter Deniz Aytekin. Door zijn optreden, door de grote fouten die hij heeft gemaakt, is FC Barcelona door in de Champions League. Ik vind dat de wedstrijd overgespeeld moet worden."



Olmedo kan zijn standpunt ook onderbouwen. Hij heeft er wel dertien redenen voor.



Minuut 2: Luis Suárez scoort, maar stond buitenspel



Minuut 11: Javier Mascherano maakt hands, maar geen strafschop.



Minuut 23: Geen rode kaart voor Piqué.



Minuut 42: Piqué had zijn tweede gele kaart moeten hebben



Minuut 45: Maar liefst drieënhalve minuut extra tijd



Minuut 48: Penalty voor Neymar?!



Minuut 54: Neymar moet geel krijgen. Wat een schwalbe!



Minuut 64: Neymar maakt een smerige overtreding en moet rood krijgen



Minuut 78: Alweer geen penalty, hands van Piquè



Minuut 85: Het woord penalty en PSG mogen niet in één adem genoemd worden. Mascherano haalt toch Angel Di Maria neer



Minuut 89: Suárez krijgt natuurlijk wél een penalty, de schwalbekoning



Minuut 90: Vijf minuten extra tijd



Minuut 90+2: Suarez moet zijn tweede gele krijgen voor een schwalbe



