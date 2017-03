Old Firm overstijgt Schotse competitie: 1-1

Om het kampioenschap draaide het niet, maar de Old Firm is altijd een wedstrijd op zich. Dat bleek ook in deze editie weer, want ondanks het niveauverschil op papier was het heel de wedstrijd spannend. De liefst 38-jarige Clint Hill was uiteindelijk de meest opvallende speler, want de verdediger tikte net voor tijd namens Rangers de gelijkmaker binnen: 1-1.

Een vooraf opstijgend Celtic Park, fanatieke fans die elke beslissing van de scheidsrechter ter discussie stellen en een knollentuin waar je je hond nog niet op uitlaat. Alle benodigde facetten voor een enerverende wedstrijd waren aanwezig vanmiddag in Glasgow. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan na het faillissement van Rangers, want ook vandaag was de Old Firm bij vlagen niet om aan te gluren. Desondanks heeft de Schotse competitie de derby van Glasgow meer dan nodig, want Celtic stijgt ver boven de concurrentie uit en kan over twee weken al kampioen worden.

De misschien wel mooiste derby van Europa gaat over meer dan alleen voetbal. De liefde voor de club wordt op jonge leeftijd met de paplepel ingegoten. Voor het voetbal hoef je het vaak niet te doen, want ook vandaag was het weer van een bedenkelijk niveau. Rangers zette hun rivaal in het begin onder grote druk, al dan niet door enkele grove charges. Zo had Rangers-spits Martyn Waghorn er in de eerste helft zomaar met rood afgekund, kwam ook icoon Kenny Miller met twee benen ingevlogen en liet Celtic-aanvoerder Scott Brown een tegenstander doelbewust tegen zijn elleboog aan lopen.

Kansen

Waghorn had The Gers op voorsprong moeten schieten, maar in plaats van de bal in de hoek te schuiven schoot de Engelsman opportunistisch op de voeten van Celtic-keeper Craig Gordon. Na verloop van tijd werden de rollen omgedraaid en nam Celtic het heft in handen. Celtic toonde zich een stuk efficiënter, want de eerste kans werd benut. Een droge schuiver van de meestbegaafde speler op het veld, Stuart Armstrong, belandde onder in de rechthoek.

Begin tweede helft werden de verhoudingen tussen de twee meest aansprekende club uit Schotland duidelijker. Het was Celtic dat de huidige nummer drie van de competitie terugdrong. In de slotfase rechtte Rangers echter de rug. Dat leidde tot wederom een dot van een kans voor Waghorn. Uiteindelijk moest de ervaren Hill eraan te pas komen om de gelijkmaker te produceren.

Het betekende pas de tweede keer puntverlies voor Celtic dit seizoen. Er is dan ook geen vuiltje aan de lucht in de strijd om het kampioenschap. Maar een ding is duidelijk gemaakt vandaag: het zou de competitie goed doen als Rangers écht kan wedijveren met de concurrent in de toekomst, en niet voor één wedstrijd. De 33 punten verschil doet geen recht aan de historie van de Old Firm.