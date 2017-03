Video: Video: Bas Dost is niet te houden in Portugal

Bas Dost toonde zich gisteren nog maar eens uiterst productief. De Nederlandse spits wist vier keer het net te vinden in het duel met Tondela. De vierde was niet zijn mooiste, maar wat doet het er toe? Dost loopt door zijn doelpunten tegen Tondela een op een in de Portugese competitie en laat zo Nederlandse concurrenten ver achter zich qua productiviteit.